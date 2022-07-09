إصابتان خطيرتان بجريمة اطلاق نار في الداخل المحتل

أُصيب شابان بجراح خطيرة، مساء اليوم السبت 9 يوليو 2022، جراء جريمتي إطلاق نار ارتُكبتا في دبورية وفي الشبلي.

ففي الشبلي، أُصيب شاب (21 عامًا) بجراح خطيرة، واعتقلت "شرطة" الاحتلال شخصاً يبلغ من العمر 71 عامًا، من البلدة ذاتها، يُشتبه بتورّطه بإطلاق النار على الشاب.

وأشارت "الشرطة" إلى أنها ضبطت مسدّسا بحوزة المشتبه به.

ويبلغ الشاب المصاب في دبورية من العمر 21 عامًا. ووصل إلى مكان ارتكاب الجريمة، طاقم طبيّ قدّم الإسعافات الأولية للمصاب، الذي نُقِل بعد ذلك إلى مشفى "هعيمك" في العفولة، لاستكمال تلقي العلاج.

وذكرت "شرطة" الاحتلال أنها فتحت تحقيقاً في الجريمة.

6 قتلى منذ مطلع الشهر الجاري

وقُتل 6 أشخاص منذ مطلع يوليو/ تموز الجاري في المجتمع العربي، وذلك نتيجة استفحال العنف والجريمة وفي ظل تقاعس الشرطة عن القيام بدورها في لجم الظاهرة التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله. وكان آخر ضحية لجرائم القتل، ساطي غرزوزي (56 عاما) من ترشيحا والذي قُتِل أمس الجمعة، في جريمة إطلاق نار ببلدة الرامة في منطقة الشاغور.

والقتلى منذ مطلع الشهر هم: بسام قبلان من بيت جن، وعلى حصارمة من البعنة، وفتحي شاهين من طمرة، وماجد الأسد من اللقية، وراغب أبو حماد (قبوعة) من اللد وساطي غرزوزي من ترشيحا.

53 قتيلا منذ مطلع العام

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية، بلغ منذ مطلع العام 2022 الجاري، 53 قتيلا بينهم 14 خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، في حصيلة لا تشمل مدينة القدس ومنطقة الجولان السوري المحتلتين.