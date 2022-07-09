طريقة سهلة للتخلص من رائحة دم لحوم الأضاحي بعد الذبح..!

في عيد الأضحى المبارك 2022، اعتاد المسلمون على الذبح ، والبعض لا يفضل تناول اللحم فهناك الكثير من الأشخاص داخل المنزل الواحد لا يستطيعون تناول اللحوم ويكرهون رائحتها ، مما يسبب لهم الكثير من الإزعاج.

لذلك تقدم لك الشيف غادة التلي ، طرقاً طبيعية تخلصك من رائحة اللحمة والذبح أول يوم العيد .

كيف تتخلصين من رائحة دم اللحوم بعد الذبح

حيلة الخل والملح

اعتمد كليًا على الخل والملح في تنظيف كل شيء، بداية من غسل اللحوم، حتى تنظيف المنزل لضمان التخلص من رائحة الدم.

استخدام الخل والملح أيضًا في تنظيف الأرضيات وإزالة الشوائب، ويمكنك أيضًا إدخال الزيوت العطرية التي ترغبها على هذه المكونات أثناء التنظيف.

شرائح الليمون والنعناع

بعد التنظيف بالمسحوق، قم بالعملية نفسها ولكن باستبدال المسحوق هذه المرة، بوضع شرائح الليمون والنعناع المجفف لمسح الأرضيات. كذلك انثر شرائح الليمون في جنيبات المطبخ والمنزل.

الفانيليا والبيكنج صودا لتعطير المنزل

قم بتحضير خليط من الفانيليا والبيكنج صودا مع الخل، وضعه على أسطح ورفوف المطبخ لمدة ليلة كاملة، وفي الصباح قم بتنظيفها، ستعمل هذه المواد على امتصاص الروائح العنيدة للحوم الأضحية.

الفحم

ضع قطع الفحم غير المشتعل في جنبات المطبخ لامتصاص الروائح الكريهة منه، وتأكد أن الأرضيات مجففة تمامًا من الماء.

أوراق النباتات المجففة

حيلة عجيبة لها قدرة على تعطير المنزل أياماً وهي عبارة عن حرق بعض من أوارق الميرمية المجففة أو أعواد القرفة أو القرنفل على عيون البوتاجاز، وإن لم يتوفر لديك هذه النباتات، بإمكانك إشعال البخور ولكن احرص على اختيار رائحة مناسبة.​

طريقة التخلص من رائحة تنظيف الفراخ

طرق غسل الدجاج، يعتبر الدجاج من أكثر أنواع اللحوم حظا على الموائد العربية. نظرا لسعره المنخفض ، ولذة الطعم وسهولة تحضيره بعدة طرق مختلفة ، وهي محببة من أفراد العائلة فالأصوات ، تحتوي على الدجاج في الغالبية منه.

ولأن الدجاج يتعرض لمراحل الذبح والتعبئة وغيرها لابد أن يكون قد تلوث بدرجات متفاوتة ، يغسل الدجاج أكثر من مرة ، وأكثر من طريقة ، فإنه غالبًا يقضي على البكتيريا التي وجدت بالفعل.

ماء مالح ساخن:

بعد أن ينظف الدجاج بالماء البارد ، ونتخلص من الجلد الزائد والريش ، يسخن الماء ، ثم نرش بالملح وننقع الدجاج لمدة ساعة ، هذه هي الطريقة التي نتخلص بها من الدم الملتصق داخل الجسم في الدجاج وتعمل وظيفة الملح على إزالة البقع الداكنة من الدجاج ، وتساعد على سرعة التنظيف.

تغسل الدجاج جيداً بالماء أكثر من مرة ، وتنظف الزوائد ، ثم تدهن بالليمون ، وتتركها بسيطة للتخلص من الصفارة ، ثم ترفع عن الليمون ، وتغسل مرة أخرى.

يجب أن يغسل الدجاج جيدًا بالماء ، ثم يضاف الليمون مع الطماطم المقطعة إلى قطع صغيرة.

نفرك الدجاج في الخليط ، فتصبح رائحته زكية ، وتتخلل الأوراق حتى الخليط ، ثم تنغسل جيداً بالماء مرة أخرى ، وتكون جاهزة للطبخ.

هي من أشهر طرق تنظيف الدجاج ، فدقيك يعمل على إزالة كل الدم المتعفن الملتصق بجسم الدجاج الداخلي.

تنقذنا من الصفرة الناتجة عن رائحة الدم والريش ، وعند فرك الدجاج بها تنقذنا من الريش الصغير ، ويفضل غسلها بالدقيق أكثر من مرة ، فهذه هي الطريقة الأكثر فاعلية لتنظيف الدجاج ، وغسله جيدًا.

اغسل الدجاج جيدًا بالماء. لذا تخلصي من الريش والدم ثم أضيفي الخل والنعناع.

نفرك الدجاج من الداخل والخارج حيث ، ثم ننقعها في الخلطة لمدة لا تقل عن نصف ساعة ، ثم نقطف الدجاج بالماء مرة أخرى ، نلاحظ رائحة سفارة ، نعيد الكرة مرة أخرى.

يمكن إضافة الهيل إلى الدجاج أثناء الغسيل ، فالحل يعمل على التخلص من الروائح الكريهة وانتشار الجراثيم أثناء تنظيف الدجاج ، وبعد الغسل الجيد بالماء ، يضاف إلى خليط الهيل والليمون والقليل من الزيت ، ويترك ، و فاعلية ستلاهزي بهذه الطريقة.

كيف أتخلص من رائحة دم اللحوم والدواجن

للتخلص من رائحة اللحمة، احفظ قشور الليمون أو قشور فواكه الحمضيات الأخرى في الثلاجة، اسحب بضع قطع مرتين في الشهر ، وقم بتشغيلها في جهاز التخلص من القمامة، لتعمل قوة التنظيف لحمض الستريك على تفتيت المواد اللزجة والشحوم مسببة الرائحة الكريهة ، وخلق رائحة خفيفة وليمونية.

الإسفنجة المبللة يمكن أن تصبح عفنة بشكل خطير ، امنع نمو البكتيريا ذات الرائحة الكريهة عن طريق عصر الإسفنج بعد كل استخدام ثم تخزينه على سطح يتلقى تدفق هواء جيد، يمكنك إطالة عمر الإسفنج المتسخ بوضعه في غسالة الأطباق للتخلص من الجراثيم التي تسبب الرائحة الكريهة.

1- التخلص من رائحة اللحمة الضاني

اذا قمت بتحضير اللحمة في وعاء لفترة طويلة ، أضف هذه الحيلة إلى روتين التنظيف بعد العشاء: ضع قدرًا على الموقد واغمره بكوب من الماء وثلاث ملاعق كبيرة من الخل .

قم بغلي الماء واتركه يغلي لعدة دقائق ، مما يسمح للبخار من القدر المكشوف بالتخلل إلى المطبخ، من المفترض أن يساعد رذاذ الخل على تحييد الروائح الكريهة، والتخلص من رائحة اللحمة المنتشرة.

2- التخلص من رائحة الماعز

يمكن أن تحتوي الثلاجة على الكثير من الروائح الكريهة بسبب اللحمة ، حتى لو كنت حريصًا على تنظيف الانسكابات وإزالة الطعام المتبقي قبل أن يفسد، تحييد الروائح الكريهة عن طريق الاحتفاظ بوعاء من صودا الخبز في الزاوية الخلفية، وأثناء وجودك هناك ، قم بتنظيف الشقوق والشقوق الموجودة في أرفف الثلاجة ، أو الأدراج ، أو الأبواب الجانبية للتخلص من الفتات أو القطرات التي قد تسبب الرائحة الكريهة.

3- كيف أزيل رائحة اللحم الكريهة

كما يتعرض حوض المطبخ لجميع أنواع المواد غير المرغوب فيها ونتيجة لذلك يمكن أن يحدث رائحة غير جيدة، وخاصة بعد تنظيف أو طهي اللحمة، لذلك نظف البالوعة عن طريق سكب كوب من الملح متبوعًا بكوب من صودا الخبز، بعد ذلك ، اسكب غلاية مملوءة بالماء المغلي في البالوعة لتنشيط خليط الملح والصودا ، بعد ترك الصرف لبضع دقائق ، قم بتشغيل الماء البارد لمدة دقيقة واحدة لتنشيطه وإزالة البقايا، والتخلص من رائحة اللحمة في المنزل والمطبخ.