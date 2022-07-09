طريقة عمل كباب مشوي على الفحم في أول يوم عيد الأضحى 2022- مع العد التنازلي لعيد الأضحى المبارك 2022 وتوزيع اللحوم يبحث الناس عن طريقة عمل كباب مشوي على الفحم في أول يوم عيد الأضحى 2022، ، حيث تبحث النساء عن وصفات شهية، من بينها كباب على الفحم وهي وصفة شهية من وصفات الكباب التي يحب الناس أن تصنعها من لحوم الأضاحي، لذا يقدم لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، طريقة عمل كباب مشوي على الفحم في أول يوم عيد الأضحى 2022

طريقة عمل كباب مشوي على الفحم في أول يوم عيد الأضحى 2022

وقت طهى كباب مشوي على الفحم

ويعد الكباب المشوي من الأطعمة الشهيرة والمحببة خلال أيام عيد الأضحى المبارك 2022 برائحته الجذابة ونكهة لا مثيل لها، ولا يختلف عليها كبير ولا صغير وهو الطبق المفضل لدى الكثيرين من عشاق اللحوم.. ونستعرض طريقة رائعة لعمل الكباب بالمنزل.

الكفتة المشوية" الكباب" أحد الأطباق الشهية التي يفضلها كثيرون، وأيضاً هي من أهم الأكلات التي تتضمنها أغلب الموائد احتفالا بعيد الأضحى المبارك.

ويتميز عيد الأضحى، الذي يعرف في بعض البلدان بـ"عيد اللحم"، بالأكلات التي تتضمن اللحوم.

"فلسطين اليوم" تقدم الطريقة الصحيحة لتتبيل الكفتة وشويها، مع العلم أن مكونات التتبيلة وخطوات الشواء هي الفيصل للحصول على طعم لذيذ.

مكونات الكفتة المشوية"الكباب" على الفحم

كيلو لحم مفروم.

كميّة من الدهن لا يتجاوز حجمها بيضة واحدة.

بصلة كبيرة مفرومة.

3 ملاعق كبيرة بقدونس طازج مفروم وناعم.

ملعقة كبيرة نعناع طازج مفروم.

ملعقتان كبيرتان من خلّ التفاح.

ملعقة واحدة صغيرة من ماء الزهر.

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

½ ملعقة صغرة قرنفل مطحون.

½ ملعقة صغيرة بودرة ثوم.

½ ملعقة صغيرة قرفة.

½ ملعقة صغيرة بودرة زنجبيل.

¼ ملعقة صغيرة جوزة الطيب.

ملح وفلفل أسود.

طريقة تحضير الكفتة المشوية"الكباب" على الفحم

ضعي جميع المكونات في وعاء كبير: اللحم والبصل وخلّ التفاح وماء الزهر والملح والفلفل الأسود والبهارات وبودرة الثوم والزنجبيل والقرفة والقرنفل وجوزة الطيب والبقدونس والنعناع.

تقلب المكونات جيدا حتى تختلط جيدًا، ثم يترك الخليط في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين.

يجري تحضير شواية الفحم وتسخينها.

شكلي اللحم على شكل أصابع وضعيها على الأسياخ.

ضعي الأسياخ فوق الفحم، وقلبيها باستمرار على جميع الجهات حتى ينضج اللحم.

يقدم ساخنا مع الطحينة والخبز، وبالهناء والشفاء.