فوائد تناول اللحوم في عيد الأضحى 2022

تعتبر اللحوم بشكل عام لها فوائد صحية كثيرة فهي عالية بالبروتين الضروري لنمو الجسم والحفاظ عليه، وبالإضافة إلى الزنك، الحديد، فيتامين ب 12 وغيرها الكثير من الفوائد، وطريقة الطبخ المثالية للحوم خصوصاً في عيد الأضحى المبارك إما أن تكون عن طريق السلق أو شوي اللحم.

ما هي فوائد تناول اللحوم في عيد الأضحى؟ ما هي أهم النصائح الصحية لتناول اللحوم في عيد الأضحى؟ ما هي أهم النصائح قبل تجميد اللحوم وطبخها؟ ما هو التوقيت الصحيح لتناول اللحوم بعد الذبح؟ ما هي فوائد اللحوم للأطفال؟ ما هي فوائد اللحوم للرجال؟ تعرف على أنواع اللحوم؟ كل هذه الاسئلة سيتم إجابتها في هذا المقال.

فوائد تناول اللحوم في عيد الأضحى

تعتبر اللحوم أهم أنواع البروتينات التي يحتاجها جسم الإنسان.

تحتوي اللحوم على عناصر غذائية مهمة جداً مثل الحديد، الزنك، فيتامين أ، فيتامين ب12، وفيتامين ب بأنواعه.

يساعد فيتامين الحديد الموجود في اللحوم الحمراء في تحسين الهيموجلوبين في الدم.

من فوائد اللحوم الحمراء أنها تمنع الإصابة بالأنيميا.

تحسين الزنك أداء وظيفة الجهاز المناعي.

يعمل السيلينيوم على التخلص من الخلايا الميتة.

نصائح صحية عند تناول اللحوم في عيد الأضحى

الابتعاد عن تناول اللحوم الدهنية لأنها تسبب مشاكل في القلب وغير مناسبة لمرضى السكري وايضاً من يعانون من مشاكل كثيرة في الكلى والكبد.

الابتعاد عن شرب المياه الغازية بجانب اللحوم الحمراء لأنها غنية بالسكريات غير الصحية وأيضاً بالسعرات الحرارية واستبدالها بالأعشاب الطبيعية مثل اليانسون والشاي الأخضر.

الاعتدال في تناول اللحوم دون مبالغة.

على مريض كورونا الابتعاد عن تناول اللحوم الحمراء لأنها تؤثر على الجهاز المناعي واستبدالها باللحون البيضاء كمصدر للبروتين مثل الدجاج والأسماك.

فوائد تناول اللحوم في عيد الأضحى

نصائح قبل تجميد اللحوم وطبخها

الاهتمام بالنظافة اثناء ذبح وتقطيع وسلخ الذبائح وتجميد اللحوم.

يجب تبريد وتجميد اللحوم النيئة فور التقطيع.

تقطيع اللحوم المراد تجميدها لأجزاء صغيرة تسهل عملية التجميد.

من الافضل تقسيم اللحوم على كميات صغيرة تكفي طبخة واحدة لتجنب إذابة اللحون ثم إعادة تجميدها.

تجنب وضع الملح على اللحوم قبل التجميد.

غسل الأدوات المستعملة لتقطيع اللحوم مثل لوحة التقطيع، السكاكين قبل الاستخدام.

يكون الطهي الجيد للحوم المفرومة والبرجر على درجة حرارة 73 درجة مئوية.

لا تترك اللحوم المطبوخة في جو الغرفة لفترة كبيرة لأنها بيئة مناسبة لتكاثر الميكروبات.

ما هو التوقيت الصحيح لتناول اللحوم بعد الذبح؟

من المهم وضع اللحوم بعد تقطيعها في أوانٍ نظيفة وتركها لتجف لمدة لا تقل عن ساعتين قبل وضعها في المبرد حتى تحتفظ بقيمتها الغذائية، ويجب التأكد من وصل التهوية اللازمة لها، خصوصاً في فصل الصيف.

يجب ترك اللحوم للتهوية قبل طهيها حتى تمر بما تسمى عملية "التيبس الرمي" حيث تتغير درجة حموضتها لمنع نمو البكتيريا عليها، وكما تبدأ الأنسجة في التماسك والاحتفاظ بالسوائل داخلها، وبعد مرور فترة التهوية يسمح بطهي اللحوم وتناولها.

فوائد اللحوم للأطفال

تعتبر اللحوم مصدر جيد للبروتين.

مصدر للدهون لكن دون الإكثار منها، إذ تحتوي اللحوم على الدهون المشبعة وغير المشبعة.

تعتبر اللحوم مصدر مهم للحديد.

مصدر لمجموعة من الفيتامينات والمعادن مثل الفسفور والزنك والسيلينيوم.

فوائد اللحوم للرجال

تعتبر اللحوم مصدر جيد للزنك مما يعزز من مناعة الرجل.

تعزيز الرغبة الجنسية.

تحسين تدفق الدم.

فوائد تناول اللحوم في عيد الأضحى

فوائد اللحوم للمرأة الحامل

تعتبر اللحوم مصدر جيد للبروتين وتساعد على تطور نمو الجنين.

تعد اللحوم مصدر غني بالحديد مما يحافظ على مستوى الهيموجلوبين عند الأم.

تكوين الخلايا الحمراء وبالإضافة إلى رفع مستوى مخزون الحديد.

تحتوي اللحوم على نسبة جيدة من النحاس والذي يرفع معدل نمو الجنين.

أنواع اللحوم

لحم البتلو

لحم الكندوز

لحم الضأن

لحم الماعز

لحم الجمال