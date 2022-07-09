طريقة حفظ اللحوم خلال عيد الأضحى المبارك 2022- يعتبر عيد الأضحى 2022 هو الموسم الاكثر ثراءً باللحوم الحمراء، حيث يقبل المسلمون على ذبح الأضحيات في اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك 2022، وتوزيع نسبة على الفقراء والمحتاجين، حسب تعاليم الشريعة الإسلامية، بينما يحتفظ أهل البيت بباقي لحم الأضحية، لذا يقدم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، طريقة حفظ اللحوم خلال عيد الأضحى المبارك 2022.

طريقة حفظ اللحوم خلال عيد الأضحى المبارك 2022

ولذلك تلجأ الأمهات إلى التجميد، كوسيلة آمنة لحفظ اللحوم لفترات طويلة تمتد إلى شهور، دون التأثير على نكهتها أو التقليل من قيمتها الغذائية.

وفي السطور التالية، نقدم لكم طريقة حفظ لحوم الأضحيات بعد

الذبح، وتجميدها في الفريزر، دون إفسادها، من خلال بعض الاحتياطات والتعليمات البسيطة.

- يفضل حفظ اللحم الطازج في الثلاجة لمدة يوم على الأقل قبل تجميدها للحفاظ عليها طازجة.

- تخرج من الثلاجة ويتم تقطيعها وتجهيزها حسب الاستهلاك اليومي.

- فصل اللحم المقطع دون عظم، عن اللحم الذي يحتوي على عظم.

- ينصح بعدم غسل اللحم قبل حفظه حتى لا يفقد نكهته.

- حفظها في أكياس خاصة بالتجميد للفاظ عليها أطول وقت ممكن.

- يفضل وضع ورقة مكتوب عليها تاريخ التجهيز على كيس اللحم.

- تجنب وضع أكياس اللحم فوق بعضها البعض أوتكديس الفريزر دون ترك فراغات .

- يراعى أن تكون طبقة الدهن فى قطع اللحم ناحية الأعلى فى الكيس.

- درجة الحرارة المثالية لحفظ اللحوم المجمدة 12:18 تحت الصفر.

- عند الرغبة فى طهى اللحوم المجمدة يتم إخراج الكيس من الفريزر ويوضع على الرف اسفل الفريزر.

- تجنب تجميد اللحوم بعد اخراجها من الفريزر وتسييحها.

- يحفظ اللحم طازج في الفريزر ما بين 3: 6 شهور فقط.

وكانت شركة توزيع الكهرباء بغزة، اليوم الاحد، نصائح وتعليمات لطرق حفظ اللحوم في الثلاجات خلال عيد الأضحى المبارك 2022.

ودعت الشركة، في بيان لها، المواطنين إلى اتباع النصائح والخطوات للمحافظة على اللحوم والأطعمة من التلف خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وهي على النحو التالي:-

ضبط ثيرموستات الثلاجة بحيث يتناسب مع درجة التبريد المطلوبة للأغذية.

عمل صيانة دورية للثلاجة (الموتور، تنظيف مواسير الثلاجة، العازل على باب الثلاجة، إلخ)

عدم وضع الغذاء الساخن في الثلاجة وتركه حتى يبرد وذلك حتى لا نخسر طاقة تبريد غير ضرورية.

تفقد العازل المطاطي المحيط بباب الثلاجة ويمكن التأكد من ذلك بإغلاق باب الثلاجة على ورقة عادية ثم محاولة سحبها، حيث لا نستطيع سحبها بسهولة إذا كان الباب محكم الإغلاق

أن لا يوضع الطعام بكميات كبيرة وذلك لإعطاء فرصة للهواء داخل الثلاجة للحركة.

الحفاظ على نظافة الثلاجة وإزالة الغبار عنها.

عدم فتح باب الثلاجة إلا عند الضرورة.

إبعاد الثلاجة عن الحائط للسماح بزيادة مجال التهوية لمواسير التبريد.

إبعاد جسم الثلاجة عن أشعة الشمس المباشرة.

يمكن استخدام عبوات بلاستيكية وملؤها بالماء وحفظها في الفريزر حتى تصل لدرجة التجمد واستخدامها لحفظ اللحوم في الفريزر وقت انقطاع الكهرباء.