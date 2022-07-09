السبب الحقيقي وراء رمي الجمرات في الحج 2022

يعد رمي الجمرات أحد مناسك الحج في عيد الأضحى المبارك 2022، ويقام سنويًا في عيد الأضحى المبارك، حيث يقوم الحجاج برمي الحصى على ثلاثة جدران في مدينة منى شرق مكة المكرمة، لذا يسأل الكثيرون عن السبب وراء رمي الجمرات في الحج، ويقدم لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية السبب الحقيقي وراء رمي الجمرات في الحج، وشروط رمي الجمرات في الحج 2022، حيث يقوم الحجاج برمي الجمرات في الحج في أول يوم عيد الأضحى المبارك 2022.

شروط رمي الجمرات في الحج

وهناك عده شروط لرمي الجمرات، وهي أن يكون المرمي به حصى، وأن تقع في الحوض الدائري، وترمى مفرقة، أي يرمي الحاج واحدة بعد واحدة، ولا يصح أن يرمي السبع جميعًا بكف واحد، وإذا رمى السبع بكف واحد تعتبر له رمية واحدة، أما ترتيب رمي الجمرات في أيام التشريق فيبدأ من رمي الصغرى، ثم الوسطى، ثم العقبة ولا يصح العكس.

ويمكن رمي الجمرات في أي وقت، على مدار اليوم خلال أيام التشريق ولا يشترط وقت الزوال فقط كما يتشدد البعض، تيسيرًا على حجاج بيت الله الحرام ومنعًا للزحام والتدافع، طبقًا للدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، كما أجاز للضعفاء والمرضى من الرجال والنساء من حجاج بيت الله الحرام، تركُ المبيت بمنى، كما يجوز لهم أيضًا التوكيل عنهم في رمي الجمرات.

سبب رمي الجمرات

وأكد الأزهر الشريف على أن رمي الحصى ليس لرجم الشيطان، مؤكدا أن هذا لم يذكره العلماء على الإطلاق.

وأوضح في بيان على موقعه الرسمي، أن «الإمام أحمد في مسنده، بسنده عن أبي الطفيل، قال: قلت لابن عباس: يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رمل بالبيت، وأن ذلك سنة. فقال: صدقوا وكذبوا.. ويزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة، وأن ذلك سنة؟ فقال: صدقوا، إن إبراهيم لما أمر بالمناسك، عرض له الشيطان عند المسعى فسابقه.

فسبقه إبراهيم، ثم ذهب به جبريل إلى جمرة العقبة، فعرض له شيطان، قال يونس: الشيطان- فرماه بسبع حصيات، حتى ذهب، ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات، قال: ثم ذهب به جبريل إلى الجمرة القصوى، فعرض له الشيطان، فرماه بسبع حصيات حتى ذهب«.

وقال إن ذلك يعني أن إبليس عرض للنبي إبراهيم عليه السلام عند الجمرات الثلاث فرماه بالحصى، ولكن الشيطان لا يعرض للحجاج، مضيفا أنه: «ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله: الشيطان ترجمون، وملة أبيكم إبراهيم تتبعون، فإنما يعني به الرجم المعنوي، لا الحسي».