خلال خطبة العيد.. الحية: فلسطين عنوان وحدة الأمة رغم موجات التطبيع

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" خليل الحية، اليوم السبت 9/7/2022، أن قضية فلسطين تمثل عنوان وحدة الأمة، وأن المسجد الأقصى عنوان الصراع إنه على الرغم من موجات التطبيع.

ودعا الحية خلال خطبة صلاة العيد التي أقيمت، في ساحة السرايا وسط مدينة غزة، إلى التكاتف والتعاضد، وتضميد الجراح، وزيارة عوائل الشهداء والجرحى والأسرى.

وأضاف: "أرادوا بقضيتنا سوءا وشرا، وظنوا أنهم يمكنهم تصفيتها، وظنوا أنهم يمكنهم هدم المسجد الأقصى، لكنهم سيفشلون ولن يجنوا إلا السراب".

ولفت الحية إلى أن "شعبنا وصموده ومقاومته؛ أصبح أمل الأمة بعد انشغالها في حروبها الداخلية، وقد سمعنا هتاف القوات الخاصة الجزائرية لغزة خلال احتفالات ذكرى الاستقلال".

وأكد الحية أن "الأمل القادم من جهادنا وصبرنا وبشائر شعبنا الذي أصبح يحقق المعادلات، ومقاومتنا تعد دليل صحة الطريق، وقرب النصر بإذن الله".