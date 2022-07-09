غزة: المواطنون يؤدون صلاة العيد في العراء والساحات العامة

أدى المواطنون في مختلف مدن ومخيمات قطاع غزة، اليوم السبت، صلاة عيد الأضحى المبارك في العراء والساحات العامة، وسط التكبير والتهليل، احياءً لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وأكد خطباء صلاة العيد على ضرورة تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية، في ضوء التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية بسبب الاحتلال الإسرائيلي.

كما دعوا إلى التآخي والتآزر وصلة الأرحام وتفقد أبناء الشهداء والأسرى في هذا العيد المبارك، الذي يأتي والحصار لا زال مفروضاً على قطاع غزة منذ أكثر من 15 عاما، وأوضاع المواطنين صعبة، خصوصاً أصحاب البيوت التي دمرت في عدوان الاحتلال الأخير أيار/مايو2021.