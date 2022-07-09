بالصور شاهد: ذبح الأضاحي في قطاع غزة في أول يوم لعيد الأضحى

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شاهد: ذبح الأضاحي في قطاع غزة في أول يوم لعيد الأضحى
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:01 ص
09 يوليو 2022
شاهد: ذبح الأضاحي في قطاع غزة في أول يوم لعيد الأضحى
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