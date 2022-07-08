موعد أداء صلاة عيد الأضحى 2022 في محافظات الأردن

موعد صلاة عيد الاضحى في الاردن 2022 الذي يحل على المسلمين بعد إتمام يوم عرفة حاملًا معه البهجة والسرور، ولعيد الأضحى نكهة خاصة لدى المسلمين، فهو مرتبط بانتهاء شعائر الحج وعودة الحجاج إلى ديارهم، و يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الاخبارية كافة تفاصيل عيد الأضحى، حيث يوضح لكم في هذه المقالة وقت صلاة العيد الأضحى في الاردن 2022.

موعد صلاة عيد الاضحى في الاردن 2022

يرتبط موعد صلاة عيد الأضحى بموعد شروق الشمس، حيث إنه يبدأ بعد شروق الشمس بحوالي عشرين دقيقة، لذلك فإن موعد صلاة الأضحى يختلف من بلد إلى آخر، ومن مدينةٍ إلى أخرى في نفس البلد.

وفيما يلي تفصيل وقت صلاة عيد الاضحى لجميع محافظات الاردن 2022:

موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة عمان: في تمام الساعة 05:58 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة السلط: في تمام الساعة 05:58 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة الكرك: في تمام الساعة 06:00 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة معان: في تمام الساعة 06:03 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة وادي السير: في تمام الساعة 05:58 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة الرمثا: في تمام الساعة 05:56 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة الرصيفة: في تمام الساعة 05:57 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة أم قيس: في تمام الساعة 05:57 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة منطقة ناعور: في تمام الساعة 05:58 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة الطرة: في تمام الساعة 05:56 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة الصريح: في تمام الساعة 05:56 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة الكرامة: في تمام الساعة 05:59 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة حي الموقر: في تمام الساعة 05:57 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة النعيمة: في تمام الساعة 05:56 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة الهاشمية: في تمام الساعة 05:56 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة الفحيص: في تمام الساعة 05:58 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة الطفيلة: في تمام الساعة 06:02 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة الزرقاء: في تمام الساعة 05:57 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة مأدبا: في تمام الساعة 05:59 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة سحاب: في تمام الساعة 05:58 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة عنجرة: في تمام الساعة 05:57 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة الحصن: في تمام الساعة 05:56 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة الأزرق: في تمام الساعة 05:54 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة بيت رأس: في تمام الساعة 05:56 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة الجيزة: في تمام الساعة 05:58 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة منطقة مرج الحمام: في تمام الساعة 05:58 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة خريبة السوق: في تمام الساعة 05:58 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة دير أبي سعد: في تمام الساعة 05:57 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة كفر يوبا: في تمام الساعة 05:57 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة طبقة فحل: في تمام الساعة 05:58 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة أم الجمال: في تمام الساعة 05:55 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة مخيم الحصن: في تمام الساعة 05:56 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة إربد: في تمام الساعة 05:56 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة العقبة: في تمام الساعة 06:07 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة عجلون: في تمام الساعة 05:57 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة جرش: في تمام الساعة 05:57 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة إيدون: في تمام الساعة 05:57 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة القويسمة: في تمام الساعة 05:58 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة وادي موسى: في تمام الساعة 06:03 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة مخيم الزعتري: في تمام الساعة 05:52 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة موتة: في تمام الساعة 06:01 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة منطقة شفا بدران: في تمام الساعة 05:57 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة الشوبك: في تمام الساعة 06:02 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة الشجرة: في تمام الساعة 05:56 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة حوارة: في تمام الساعة 05:56 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة سوف: في تمام الساعة 05:57 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة الرويشيد: في تمام الساعة 05:47 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة مخيم حطين: في تمام الساعة 05:54 صباحًا.

و يصادف عيد الأضحى المبارك لهذا العام يوم السبت 10 من ذي الحجة 1443 هـ الموافق لـ 9 يوليو / تموز من عام 2022 م.