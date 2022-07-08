سعر صرف الدولار الأمريكي في سوريا اليوم السبت 9 يوليو 2022، يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية سعر صرف الدولار و العملات الأخرى مقابل الليرة السورية، حيث شهد سعر صرف الدولار في سوريا ارتفاعاً اليوم السبت مقابل الليرة خلال تعاملات اليوم السبت 9 يوليو/تموز 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا

و ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليبلغ 3960 ليرة للشراء، و3995 ليرة للبيع مقابل 3950 ليرة للشراء، و3985 ليرة للبيع خلال تعاملات اليوم السابق، بحسب منصة "sp-today.com" المتخصصة في رصد سعر صرف العملات في سوريا.

وبلغ سعر الدولار اليوم في دمشق لدى السوق الموازية (السوداء) نحو 3960 ليرة للشراء، وسعر مبيع يبلغ 3995 ليرة للدولار الواحد.

وعن سعر الدولار اليوم في حلب مقابل الليرة السورية لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) سجل نحو 3950 ليرة للشراء، و3985 ليرة للبيع.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

سجل سعر اليورو اليوم في سوريا خلال مستهل تداولات اليوم السبت لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 4018 ليرة للشراء، و4059 ليرة للبيع مقابل 4034 ليرة للشراء، و4075 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.

وجاء سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 4743 ليرة للشراء، و4795 ليرة للبيع مقابل 4708 ليرات للشراء، و4760 ليرة للبيع خلال تعاملات اليوم السابق.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي اليوم في سوريا بالسوق الموازية غير الرسمية (السوداء) سعر 1053 ليرة للشراء، و1066 ليرة للبيع.

وجاء سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 1075 ليرة للشراء، و1088 ليرة للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا خلال مستهل تعاملات اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 12874 ليرة للشراء، و13013 ليرة للبيع.