كم سعر جرام الذهب عيار 21 و 24 في مصر.. طالع أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم السبت 9-7-2022

أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم السبت 9-7-2022، يبحث الكثير من المصريين عن أسعار الذهب خلال تعاملات صباح اليوم السبت أول أيام عيد الأضحى المبارك 2022، لذلك يحرص فريق فلسطين اليوم الإخبارية على رصد أسعار الذهب في الأسواق المصرية من كافة العيارات، حيث ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر صباح اليوم السبت 9يوليو 2022، تزامنا مع قفزة "النفيس" عالميا مقابل تراجع الدولار.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 و60 جنيها في مناطق الصاغة.

فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار لتتراوح بين 120 و150 جنيها، وتقدر قيمة المصنعية على الجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

قفز سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الصباحية من يوم السبت، ليصل إلى 1137 جنيها (60.28 دولار)، مقابل 1058 جنيها (56.02 دولار) أمس، بحسب نشرة الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية بمصر.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر خلال تداولات اليوم، ليصعد إلى 853 جنيها (45.22 دولار)، مقابل 793.73 جنيه (42.02 دولار) عند فتح تداولات اليوم.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر خلال تعاملات صباح اليوم السبت نحو 665 جنيها (35.25 دولار)، مقابل 617.11 جنيه (32.68 دولار) خلال مستهل تداولات أمس.

و قفز سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر خلال تعاملات هذا الصباح ليرتفع إلى 995 جنيها (52.75 دولار)، مقابل 925.68 جنيه (49.02 دولار) عند فتح تعاملات أمس.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في مصر خلال تعاملات السبت نحو 32839.96 جنيه (1741 دولارا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر (8 جرامات من عيار 21) نحو 7960 جنيها بدون مصنعية أو دمغة أو ضريبة بما يعادل (422 دولارا).

عالمياً، صعد الذهب على نحو طفيف اليوم السبت مع انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية، لكن قوة الدولار وضعت الأسعار على مسار أكبر خسارة أسبوعية في 8 أسابيع بعدما قوضت الطلب على المعدن النفيس.