أسعار الذهب مقابل الليرة السورية اليوم السبت 9 يوليو أول أيام عيد الاضحى المبارك 2022

أسعار الذهب في سوريا اليوم السبت 9 يوليو 2022، يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب في سوريا مقابل الليرة السورية خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت 9 يوليو اول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث ارتفعت أسعار الذهب اليوم في سوريا، تزامنا مع صعود المعدن النفيس عالميا.

أسعار الذهب اليوم في سوريا

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا 140.896 ألف ليرة (56.08 دولار)، مقابل 140.726 ألف ليرة في إغلاق أمس.

وبلغ جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا 105.673 ألف ليرة (42.06 دولار)، بحسب منصة "gold-price-today" المختصة في أسعار الذهب.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في سوريا، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 82.190 ألف ليرة (32.71 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 70.448 ألف ليرة (28.04 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في سوريا

بلغ جرام الذهب عيار 21 اليوم في سوريا 123.287 ألف ليرة (49.07 دولار)، مقابل 123.183 ألف ليرة في إغلاق أمس.

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في سوريا نحو 4.381 مليون ليرة (1744 دولارا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في سوريا نحو 986.293 ألف ليرة (392.55 دولار).

عالمياً، صعد الذهب على نحو طفيف اليوم السبت مع انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية، لكن قوة الدولار وضعت الأسعار على مسار أكبر خسارة أسبوعية في 8 أسابيع بعدما قوضت الطلب على المعدن النفيس.