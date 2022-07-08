موعد صلاة عيد الاضحى 2022 في جميع محافظات فلسطين

موعد صلاة عيد الاضحى 2022 في فلسطين لجميع المدن، فمع اقتراب أول أيام عيدِ الأضحى المبارك في دولة فلسطين، يبدأ المسلمون في هذا اليوم بأداء صلاةِ العيدِ، قبل البدء بذبح الأضاحي وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين، وسنتعرف وإياكم عبر موقع محتويات على موعد صلاة عيد الأضحى 1443 في مختلف المدن الفلسطينية.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في جميع محافظات فلسطين

يوافق عيد الأضحى المبارك في دولة فلسطين اليوم العاشر من شهر ذي الحجة 1443 هـ الموافق للتاسع من شهر يوليو 2022 م، وهو أحد العيدين لدى المسلمين الذين يحتفلون به بعد الوقوف في عرفة، ويتقربون فيه من الله –سبحانه وتعالى- عبر ذبح الأضاحي وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين، وذلك بعد أداء صلاةِ العيدِ، والتي سيكون موعدها عند تمام الساعة 6:01 صباحًا في العاصمة الفلسطينية القدس.

فيما يلي جدول يوضح مواعيد صلاة عيدِ الأضحى المبارك في جميع المحافظات الفلسطينية:



