الجهاد الإسلامي وسرايا القدس تهنئان الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك

هنأت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين و ذراعها العسكري سرايا القدس شعبنا الفلسطيني و الأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك.

و خصت الحركة بالتهنئة أهالي الشهداء و ابناءهم و الأسرى في سجون الاحتلال و الجرحى البواسل.

و جاء في بيان تهنئة حركة الجهاد الإسلامي بمناسبة عيد الأضحى ما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

"قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون"

تهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك

تتقدّم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وذراعها العسكري "سرايا القدس" ، بخالص التهاني والمباركات من عموم شعبنا الفلسطيني وأمَّتنا العربية والإسلامية لمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونخص بالتهنئة أهالي الشهداء الأكرمين وأبناءهم ، والأسرى الأبطال في سجون العدو ، والجرحى البواسل.

وفي هذا العيد المبارك ، نستلهم أعظم معاني التضحية والفداء فنزداد يقيناً بالانتصار على العدو ، ونزداد ثقة وإصراراً على المضي في طريق الجهاد حتى يأذن الله بتحرير أرضنا واستعادة مقدساتنا وعودة اللاجئين إلى أرضهم وديارهم.

وبمناسبة عيد الأضحى المبارك ندعو لرص الصفوف والثبات في مواجهة العدو الصهيوني والتصدي لكل مشاريعه ومخططاته، والتمسك بالحقوق والثوابت الوطنية.

كما ندعو لمزيد من التلاحم والتعاضد والتكاتف بين أبناء شعبنا في كل أماكن تواجده.

نسأل الله أن يتقبل منكم الطاعات والقربات وصالح الأعمال ، وأن يتقبل جهادنا ورباطنا وأن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يُمكن للمجاهدين ويعينهم ويسدد ضرباتهم.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ، وذراعها العسكري "سرايا القدس"

الجمعة 9 ذو الحجة 1443هـ، 8 يوليو 2022م