كي لا ننسى.. أبرز المعطيات عن أسرانا وأسيراتنا وأطفالنا في سجون الاحتلال

كي لا ننسى أسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال

نادي الأسير يستذكر أبرز المعطيات عن أسرانا وأسيراتنا وأطفالنا في سجون الاحتلال عشية عيد الأضحى المبارك

• يواصل الاحتلال حرمان نحو (4650) أسيرا من ذويهم من بينهم (30) أسيرة بينهن 8 أمهات، و(180) طفلًا.

• منهم 25 أسيرًا تعتقلهم سلطات الاحتلال منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو، أقدمهم الأسيران كريم يونس، وماهر يونس المعتقلان بشكل متواصل منذ أربعة عقود، إضافة إلى العشرات من الأسرى من محرري صفقة (وفاء الأحرار)، من بينهم الأسير نائل البرغوثي، وعلاء البازيان، ونضال زلوم، وسامر المحروم.

• وأكثر من 235 أسيرًا أمضوا في سجون الاحتلال أكثر من 20 عامًا.

• (551) أسيراً يقضون أحكامًا بالسّجن المؤبد، وأعلاهم حكماً الأسير عبد الله البرغوثي، المحكوم لـ(67) مؤبّداً.

• (23) أسيرًا يواجهون السرطان والأورام بدرجات مختلفة وهم من بين مئات المرضى ، وأصعب هذه الحالات حالة الأسير ناصر ابو حميد.