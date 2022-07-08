تردد قناة الحج السعودية البث المباشر لمشاهدة شعائر و مناسك الحج 2022، يبحث الكثير من المسلمين في الدول العربية عن التردد الخاص بقناة الحج 2022 وبذلك منذ بداية أيام عيد الأضحى المبارك وذلك لكي يتم متابعة المراسم والشعائر الخاصة بالحج بحيث أن قناة الحج تقوم بنقل جميع شعائر ومراسم الحج من الحرم المكي بث مباشر وذلك بإضافة إلى المتابعة المستمرة خط سير الحجاج وأيضًا سماع تكبيرات العيد من الحرم المكي ويتم استماع القرآن الكريم في الحرم المكي وأصوات الذكر الحكيم وكل هذا في منزلك طوال اليوم، و في هذه المقالة يوضح لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية التردد الخاص بقناة الحج السعودية على النايل سات لكي يتم متابعة مراسم و شعائر الحج وأيضًا سماع التكبيرات.

مميزات قناة الحج بالسعودية

وتعتبر قناة الحج السعودية أنها قناة من أهم القنوات الفضائية والذي يبحث الكثير من المشاهدين عنها بحيث أنها تكون القناة الوحيدة التي تقوم بنقل البث المباشر من الحرم المكي وذلك على مدار اليوم كامل وبدون أي انقطاع نهائي.

وتقوم بتقديم الشعائر الخاصة بموسم الحج كاملة بصورة مباشرة وتقوم بإذاعة لحظة صعود الحجاج فوق جبل عرفات وجميع مراسم الحجاج بحيث إنه يوجد الكثير من المسلمين لديهم الرغبة في المتابعة لخط سير الحجاج لكي يتم تأدية المناسك الخاصة بفريضة الحج وذلك منذ أول يوم.

وتتميز قناة الحج السعودية بأنها تقوم بإذاعة خلال ٢٤ ساعة نصوص القرآن الكريم الصوتية مع آيات القرآن الكريم وبدون أي وجود من الفواصل الإعلانية الذي تعمل على إعاقة المتابع من متابعة القرآن الكريم خلال ٢٤ ساعة.

وقناة الحج السعودية تكون قناة مجانية نهائي وهي غير مشفرة نهائي وتقوم بالبث مباشر على مدار اليوم كامل بدون أي انقطاع.

تردد قناة الحج السعودية على النايل سات

نعرض لكم في السطور الآتية التردد الخاص بقناة الحج السعودية وذلك على القمر الصناعي الشهير وهو النايل سات، اتبع السطور التالية:

تردد قناة الحج السعودية على النايل سات هو 10922.

الاستقطاب لقناة الحج السعودية يكون عمودي.

معامل تصحيح الخطأ الخاصة بقناة الحج السعودية هو 3/4.

ومعدل الترميز الخاص بقناة الحج السعودية على النايل سات هو 27500

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