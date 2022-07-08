متى موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في الكويت ؟

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في الكويت نستعرضها لكم من خلال هذا المقال، ازدادت عمليات البحث من قبل الكويتيون منذ عدة أيام عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2022 في دولة الكويت،، وقد بلغ البحث ذروته اليوم نظرا لأن يوم عيد الأضحى سيكون يوم غد السبت، لذلك يرغب الجميع في معرفة موعد صلاة عيد الاضحى المبارك، أو يوم العيد الأكبر لدى المسلمين عامة في كافة أرجاء العالم، وننوه هنا إلى أن دولة الكويت مثل غالبية الدول الإسلامية قد أعلنت عن رؤية شهر هلال ذي الحجة يوم الثلاثين من شهر يونيو المنصرم، وبذلك يكون يوم العيد في هذه الدولة يوم السبت الموافق التاسع من يوليو الجاري.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في الكويت

نظراً لأهمية هذا اليوم عند جميع المسلمين قامت دولة الكويت بالاهتمام بالمساجد التي ستقام فيها الصلاة، و في هذه المقالة يطلعكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية على موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في دولة الكويت.

و ستبدأ صلاة العيد في الكويت يوم غد السبت عند تمام الساعة5:10 صباحا، في مدينة الكويت العاصمة، كما أن جميع المدن الكويتية الأخرى تخضع لنفس التوقيت، لذلك من المستحسن الوصول إلى الأماكن المخصصة للصلاة قبل التوقيت المحدد بعشر دقائق على الأقل.

الأماكن المخصصة للصلاة

ستقام صلاة العيد في الكويت في عدد من المساجد المخصصة لذلك من طرف الهيئات التي تدير هذه الأمور، وسيكون المسجد الحرام في الكويت أحد الوجهات المخصصة لذلك لأنه يعد المسجد الأكبر في البلد، بالإضافة إلى عدد من المساجد الأخرى مثل، مسجد آل خليفة التاريخي ومسجد اليوسفان ومسجد الشملان، وعدد كبير من المساجد.