تردد قناة كنوز الطبيعة 2022 تكبيرات عيد الاضحى المبارك على النايل سات وعرب سات

تردد قناة كنوز 2022 على النايل سات وعرب سات تكبيرات عيد الأضحى 2022-1443، يبحث الملايين من المسلمين عن تكبيرات عيد الأضحى المبارك، حيث أنه بعد ساعات قليلة تبدأ أو أيام عيد الضحى المبارك والذي يجتمع فيه المسلمون على التكبير والتهليل الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد، فهناك العديد من القنوات العربية تقوم بإذاعة التكبيرات طوال اليوم منها تردد قناة كنوز 2022، لذلك يرصد فريق فلسطين اليوم الإخبارية في هذه المقالة تردد قناة كنوز الطبيعة 2022.

و هناك العديد من القنوات الفضائية الإسلامية التي تقدم برامج دينية متميزة فمن افضل هذه القنوات التي يلقي بمشاهدتها الملايين في العالم هي قناة كنوز واحدة من القنوات الفضائية التي تعمل على مدار الساعة دون توقف إشارة البث، كما أن القناة مفتوحة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، بالإضافة إلي نقل تكبيرات عيد الأضحى المبارك في بث مباشر.

تردد قناة كنوز على القمر الصناعي نايل سات

يمكنكم استقبال إشارة بث قناة كنوز تكبيرات العيد من خلال التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10728.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

حظي قناة كنوز بمشاهدة عالية جدا من المسلمين في كافة أنحاء العالم العربي والإسلامي نظرا لما تعرضه من برامج والتي من أهمها في هذه الساعات تكبيرات العيد، حيث تعمل القناة على مدار الساعة دون توقف البث المباشر القناة