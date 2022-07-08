محلل "إسرائيلي" يحذر من خطورة بدء الحرب الجوية بين "إسرائيل" وحزب الله

حذر المحلل "الإسرائيلي" في القناة الـ13 العبرية "تسفي يحزكيلي" من أن المرحلة القادمة ستشهد حرباً جوية بين حزب الله وكيان العدو.

واعتبر "يحزكيلي" اليوم (الجمعة) في حديث إذاعي، أن ما يحدث “يمكن أن يطلق عليها بداية الحرب الجوية بين “إسرائيل” وحزب الله”.

وأضاف: "نحن ونصرالله نخوض اشتباكات في عدة ميادين، ودخلت الساحة الجوية على الخط في الأسبوع الماضي وعلى “إسرائيل” أن تنتبه لها؛ لأنها سوف تبقينا مشغولين في المستقبل القريب، وسوف تجتذب هذه الساحة الكثير من النار”.

وقال يحزكيلي إن نصرالله وجد في الأسبوع الماضي سببًا لتشغيل طائرته بدون طيار وإرسالها إلى منصة الغاز الجديدة، بهدف إرسال رسالة مفادها أن هذه المنصة بالنسبة له هي هدف طالما لم يتم حل قضية الحدود بين “إسرائيل” ولبنان بالاتفاق بين الطرفين.

ونوه إلى أن قدرات حزب الله الجوية التي تحسنت حسب يحزكيلي والتي عزاها لشحنات الأسلحة الإيرانية الأخيرة خلال العام الماضي هي التي دفعت نصر الله إلى وضع طائراته المسيرة في مواجهة القوات الجوية “الإسرائيلية” والتي لا ترد على تحرشه بها.

وأشار إلى أن الإيرانيين نجحوا في استنساخ قدرات” الطائرات بدون طيار “للطائرات الأمريكية بدون طيار التي قاموا بتشغيلها وتلك التي اشتروها من طالبان بعد هروب الأمريكيين، إضافة الى حملة جديدة جديرة للغاية بتحديث وتطوير وزيادة القدرات التقنية لطائرات حزب الله.

وزعم يحزكيلي بأن عدم الرد “الإسرائيلي” يشجع زعيم حزب الله على الاستمرار في التصرف بطريقته والتي كانت بدايتها جس نبض عبر إرسال ثلاث طائرات مسيرة غير مسلحة إلى منصة الغاز ولم ترد “إسرائيل”، وبحسب رأيه عدم الرد الإسرائيلي كان خطأ رغم أن أيدي “إسرائيل” مقيدة في قدرتها على الرد لأنها تخترق المجال الجوي اللبناني أيضا.

كما رأى أن “عدم رد “إسرائيل” سيشجع نصر الله على إرسال المزيد من الطائرات بدون طيار، وهذا يدل على قدرة نصر الله على مناورتنا فهو يعلم أننا لن نذهب إلى الحرب بسبب الطائرات بدون طيار ويمكنه من جانبه استفزازنا”.

وقال يحزكيلي :”برأيي أن نصرالله أثبت في هذه الجولة أنه يستطيع مهاجمتنا بطائرات بدون طيار والتي نجح عبرها في تحدينا وفحص جهوزيتنا الجوية وقدرتنا على ضبط النفس وصبرنا ولن يكتفي نصر الله بذلك في ظل عدم الرد الإسرائيلي بل سيواصل تحدينا”.

وعزا يحزكيلي مواصلة حزب الله التحدي عبر طائرات بدون طيار عدم فرض أثمان عليه عبر الرد “الإسرائيلي”.