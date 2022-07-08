د. عليان يوجّه رسالة للأسرى وعوائلهم وعوائل الشهداء والجرحى بمناسبة عيد الأضحى

وجّه مسئول ملف الشهداء والأسرى والجرحى في حركة الجهاد الإسلامي د. جميل عليان رسالة للأسرى وعوائلهم وعوائل الشهداء والجرحى بمناسبة عيد الأضحى.

وقال د. عليان في رسالته: "قادتنا وسادتنا في سجون العدو نهنئهم جميعًا بعيدكم ونسأل الله أن يتقبل جهادكم وصبركم وثباتكم، نهنئ أرواحكم المشتعلة بالحق وأبدانكم التي تصر على حمل راية الجهاد والمقاومة، وأياديكم الطاهرة التي تصفع وجوه الصهاينة ليل نهار".

وأضاف: "نبرق تهانينا ومباركتنا لعائلاتكم وأبنائكم الذين لم يركنوا أبدًا للباطل وجبروته وأضافوا صورًا مشرقة لا تقل عن صوركم في الصبر والمواجهة والانتصار للحق والحرية والأمل المقدس".

إليكم نص الرسالة كاملًا

قادتنا وسادتنا في سجون العدو نهنئهم جميعًا بعيدكم ونسأل الله أن يتقبل جهادكم وصبركم وثباتكم، نهنئ أرواحكم المشتعلة بالحق وأبدانكم التي تصر على حمل راية الجهاد والمقاومة، وأياديكم الطاهرة التي تصفع وجوه الصهاينة ليل نهار.

إخوتنا الأحبة:

نبرق تهانينا ومباركتنا لعائلاتكم وأبنائكم الذين لم يركنوا أبدًا للباطل وجبروته وأضافوا صورًا مشرقة لا تقل عن صوركم في الصبر والمواجهة والانتصار للحق والحرية والأمل المقدس.

أحبتنا مشاعل الحق:

نعم تخوضون معركة صعبة وطويلة لكنكم في هذه المرحلة انتصرتم على الجلاد في كل المحطات، في محطة الحرية من سجن غزة المركزي حتى نفق الحرية في جلبوع، ومن الإضرابات التي يخرج لها فرساننا من الشيخ القائد خضر عدنان حتى خليل عواودة ورائد ريان مرورًا بكل المقاتلين الذين انتصروا على السجان ولم يعرفوا الهزيمة مطلقًا وفي كل معارككم كنتم تصنعون المستحيل وتسيئون وجه عدوكم وسجانكم.

أنتم من أعطى لحياتنا وتاريخنا الروعة والجمال ولمستقبلنا ونصرنا القادم اليقين والثقة، التحية لكل فارس منكم يقف شامخًا في وجه كل هذا الإفساد والإجرام، التحية لكل ثوانيكم وذرات أجسادكم التي تتحول إلى لهب في وجه الغاصب.

ندرك تمامًا أن تحريركم من أقدس الواجبات وأهم الأولويات وسنبقى نركض خلف هذا الواجب وهذه الأولويات حتى نظفر بتحريركم إن شاء الله والله لن يترنا أعمالنا.

التحية والاحترام والتقدير لعائلاتكم وأطفالكم وأبنائكم الذين يتجرعون كل يوم ألم الفراق ولحظة الانتظار.

حتمًا سنلتقي قريبًا في ظل وردة وقد انقشعت غيمة هذا المشروع النكد عن المنطقة وستحملكم الأمة على أكتافها ويضعكم شعبنا تيجانًا للوقار على جبينه.

د. جميل عليان

مسئول ملف الشهداء والأسرى والجرحى

في حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين