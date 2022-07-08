كتلة الصحفي الفلسطيني تصدر بيانًا بشأن الانتساب لنقابة الصحفيين

أصدرت كتلة الصحفي الفلسطيني، اليوم الجمعة، بيانًا صحفيًا بشأن الانتساب لنقابة الصحفيين.

وقالت كتلة الصحفي في بيانها، "تفاجأت كتلة الصحفي الفلسطيني بتصريحات موسى الشاعر عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين لشبكة قدس التي زعم فيها اشتراط كتلة الصحفي المحاصصة وإدخال 1000 عضو دون العرض على لجنة العضويات".

ودعت لاعلان موعد للانتخابات في الضفة وغزة خلال ٦ شهور، تشرف عليها جهات محلية ودولية وقانونية، بحيث تكون الانتخابات و الفرز علنيين.

إليكم نص البيان كاملًا

بيان للرأي العام

بيان صادر عن كتلة الصحفي الفلسطيني بشأن الانتساب لنقابة الصحفيين

"عضوية من تنطبق عليهم الشروط حق، وهذه مبادرتنا... ولتكشف النقابة عن أعضائها للرأي العام"

تفاجأت كتلة الصحفي الفلسطيني بتصريحات موسى الشاعر عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين لشبكة قدس التي زعم فيها اشتراط كتلة الصحفي المحاصصة وإدخال 1000 عضو دون العرض على لجنة العضويات، وإزاء هذا الكذب، فإننا نخاطب جموع الصحفيين الفلسطينيين، وأبناء شعبنا معلنين عن مبادرة الكتلة لإجراء الانتخابات:

- فتح ملف العضويات وتشكيل لجنة توافقية من كل أطياف الشعب الفلسطيني تهدف إلى:

1- وضع شروط واضحة ومحددة للعضويات وإعلانها للرأي العام.

2- فحص مطابقة الشروط على جميع الأعضاء الحاليين

3- استقبال الأعضاء الجدد وفق الشروط التي تقرها اللجنة

- إعلان موعد للانتخابات في الضفة وغزة خلال ٦ شهور، تشرف عليها جهات محلية ودولية وقانونية، بحيث تكون الانتخابات و الفرز علنيين.

- السماح للأعضاء الجدد بالترشح حتى يتسنى للكل الفلسطيني المشاركة في الانتخابات.

وعليه، فإننا ندعو السيد موسى الشاعر للاعتذار فورا عن الأكاذيب التي أطلقها للإعلام، ومصارحة الشعب الفلسطيني بحقيقة ملف العضويات، الذي تطالب كافة الأطر الصحفية وفي مقدمتها كتلة الصحفي بفتحه، وإننا نستغرب أن يكون السيد الشاعر من يتهمنا بالمحاصصة واشتراط تسجيل أعضاء مخالفين، في حين أن هذا الاتهام تنطبق عليه مقولة "رمتني بدائها وانسلت"، فهو ومن يمثلهم من يجب عليهم أن يثبتوا صحة العضويات الحالية أمام الرأي العام.

إن كتلة الصحفي ليست في حاجة أصلا إلى تجاوز الشروط، فأعضاؤها الذين تنطبق عليهم الشروط الحالية بالمئات، وجاهزون فورا لنيل العضوية.

المجد للصحفي الفلسطيني

كتلة الصحفي الفلسطيني

8/7/2022