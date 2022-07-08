هيرتسوغ ولابيد يهاتفان عباس لهذا السبب.!!؟

ذكر الاعلام العبري، اليوم الجمعة أن الرئيس يستحاق هيرتسوغ ورئيس الوزراء يائير لابيد قاما بالاتصال هاتفيا برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حيث قدما له التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى.

وأعلن مكتب لابيد في بيان له عن إجراءه اتصالا بعباس، وقال "‏تحدث رئيس الوزراء يائير لابيد قبل قليل مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وهنأ رئيس السلطة الفلسطينية رئيس الوزراء بمناسبة توليه منصبه".

وأضاف "من جانبه هنأ رئيس الوزراء رئيس السلطة بمناسبة حلول عيد الأضحى، وتحدث الاثنان عن مواصلة التعاون بين الطرفين وضرورة ضمان الهدوء والتهدئة".

كما أعلن ديوان الرئيس الإسرائيلي عن قيامه بالاتصال بعباس وهنأه بمناسبة عيد الأضحى، وتمنى له ولأسرته وشعبه ولكل شعوب المنطقة عيدا سعيدا".

وأردف "وفي المحادثة، ناقش الاثنان عدة أمور، بينها الاستعدادات لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع المقبل".