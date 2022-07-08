قناة عبرية تكشف عن تفاصيل اللقاء بين عباس وغانتس..!

كشف الاعلام العبري، اليوم الجمعة، عن تفاصيل اللقاء الذي جمع أمس الخميس، رئيس السلطة محمود عباس بوزير الأمن في حكومة الاحتلال الانتقالية بيني غانتس، مؤكدًا الجانب الأمني للزيارة، ولا سيما قبيل زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة، والتي سيبدأها الأربعاء المقبل من إسرائيل.

وقال موقع الإذاعة العبرية، أن غانتس طالب عباس بوقف إجراءات التوجه للمحكمة الجنائية الدولية لجرائم الحرب، وأن توسع السلطة من بسط سيطرتها في "مناطق أ" التابعة لها سياسياً وأمنياً ومدنياً.

في المقابل، عرض غانتس مواصلة "سياسة تحسين مستوى المعيشة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الواقعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، وضمن ذلك زيادة عدد تصاريح العمل وعدد العمال الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل، والقبول بنشر رمزي لعناصر من السلطة الفلسطينية على معبر اللنبي، ومنح تسهيلات للفلسطينيين الراغبين بالسفر خارج الأراضي الفلسطينية، عبر مطار رامون في إيلات. وقال الموقع إن الزيارة بحثت بشكل أساسي زيارة بايدن إلى المنطقة، والاستعدادات لها.

وأضاف الموقع نقلاً عن مصدر أمني وصفه بأنه رفيع، قوله إن أبو مازن وغانتس أشارا إلى الأثر الإيجابي "لعشرات الخطوات الاقتصادية والمدنية التي تمّت في السنة الأخيرة"، وأن غانتس أكد أنه سيواصل هذه السياسة، فيما أعرب الاثنان عن أملهما بتوسيع هذه الخطوات مستقبلاً. كما بحث الاثنان في اللقاء الذي استمرّ ساعتين، سبل العمل لتعزيز وتمكين الوضع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية، أيضاً من خلال حوار مع الأميركيين ودول عربية أخرى. وأكد غانتس أهمية تعزيز مكانة السلطة الفلسطينية، مقابل إضعاف حركة حماس.

وأعلن بيان صدر عن وزارة أمن الاحتلال، أن الاثنين بحثا أيضاً خلال لقائهما "التحديات الأمنية والمدنية في المنطقة"، وأن "وزير الأمن الإسرائيلي أطلع أبو مازن على تعقيدات الفترة القريبة في إسرائيل، وأن الاثنين اتفقا على مواصلة التنسيق الأمني الوثيق، والامتناع عن خطوات تضر بالاستقرار". كما هنأ غانتس أبو مازن والفلسطينيين بمناسبة عيد الأضحى.

ولفتت الاذاعة العبرية، إلى رفع حالة التأهب والاستنفار الأمني في إسرائيل، تمهيداً لزيارة بايدن، وتحسباً من وقوع عمليات أو أحداث خلالها. وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يعلن بايدن خلال زيارته لمستشفى المطلع في القدس المحتلة، عن منح مساعدات للفلسطينيين بقيمة 200 مليون دولار، فيما ينتظر أن يلتقي بالرئيس الفلسطيني في مدينة بيت لحم، قبل أن يغادر متوجهاً إلى السعودية.

وأشارت الإذاعة عبر موقعها، إلى أنه شارك في اللقاء مساء أمس عن الجانب الفلسطيني، وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، ورئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، وعن الجانب "الإسرائيلي"، منسق أنشطة حكومة الاحتلال العقيد غسان عليان، والسكرتير العسكري لوزير الأمن "الإسرائيلي" العميد يكي دولف.