٥٠ ألف مصل أدوا اليوم صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:56 م
08 يوليو 2022
ارشيفية
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٥٠ ألف مصل أدوا اليوم صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

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