تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
اقتصاد
الإعلام العبري
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
المزيد
اقتصاد
الإعلام العبري
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
حالة الطقس
القدس - فلسطين
الإثنين
28° - 27°
أسعار العملات
دولار أمريكي
3.53
يورو
3.68
جنيه مصري
0.19
دينار أردني
4.98
جنيه إسترليني
4.28
الرئيسية
أحداث الساعة
تفاصيل الخبر
٥٠ ألف مصل أدوا اليوم صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:56 م
08 يوليو 2022
٥٠ ألف مصل أدوا اليوم صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك.
متعلقات
50 ألف مصلٍ أدّوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
02:31 م
55 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
02:14 م
45 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
03:43 م
الكسواني لـ"فلسطين اليوم": إحياء صلاة الفجر يوم عرفة في الأقصى يوجه رسائل تحدي للاحتلال
10:59 ص
عاجل