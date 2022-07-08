أدعية يوم عرفة مكتوب ومستجاب 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، دعاء يوم عرفة، حيث يحل علينا يوم عرفة في التاسع من ذي الحجة من كل عام، حيث إن ساعات قليلة تفصلنا عن حلول هذا الزائر الجميل، والذي يعتبر من أفضل أيام العام على الإطلاق، إذ إنه في هذا اليوم يحرص المسلمون على عمل كل ما يمكن حتى يناولوا الأجر والثواب العظيم في هذا اليوم المبارك، لاسيما وأن الله سبحانه وتعالى ذكره في سورة الفجر من القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم "والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر" صدق الله العظيم.

أدعية يوم عرفة مكتوب ومستجاب 2022

ويحرص المسلمون عامة على اغتنام هذا اليوم، في زيادة أعمالهم الصالحة، وكذلك استثمار هذا اليوم بالصوم، ويشرع الصائم في البحث عن، دعاء الصائم يوم عرفة مكتوب ومستجاب- دعاء يوم عرفة لعائلتي، ومعظم المسلمون يحرصون على الدعاء لأحبائهم في كل مكان، سواء أمهاتهم أو أباءهم أو زوجاتهم أو أبناءهم، أو جيرانهم وأصدقائهم وزملائهم، وهو ما دفع إلى زيادة البحث عن، دعاء يوم عرفة للحبيب، وترفق لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، دعاء عرفة، لتعم الفائدة وينال المسلمون الأجر والثواب العظيمين، ويكون الدعاء في الغالب" ربي أسألك في يوم عرفة أن تحفظ لي زوجي وترعاه وأن تُسعد قلبه وتُقربه مني وتقبله يا رب العالمين في يوم عرفة يا زوجي العزيز فتح الله لك أبوب الخير والسعادة وحفظك ورعاك من كل سوء.

دعاء لأخواتي يوم عرفة

ويبحث المسلمون في كل مكان عن، دعاء لأخواتي يوم عرفة، ونرفق لكم أدعية يوم عرفة للصائم وهو يدعو لأخواته سواء من البنات أو الشباب، فهم يغتنمون هذه الفرصة للدعاء عائلتهم وأحبتهم، ونرفق لكم هذا الدعاء أملا بأن يتقبل الله سبحانه وتعالى من المسلم، وهو "اللهم بيوم عرفة الفضيل وأكتب السعادة، والخير الأبدي، وأرزقهن من واسع كرمك وفضلك، فأنت على كل شيء قدير، يا رب بيوم عرفة، أجعل خواتي ممن شملتهم بعفوك، وكرمك، وأرزقهن منرك الذي لا يخبو ومن فيض الأيمان بك".

دعاء يوم عرفة

ويهتم المسلمون في البحث، عن دعاء يوم عرفة، لترديده يوم عرفة، لاسيما وهم صائمون في هذا اليوم العظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالدعاء يوم عرفة، وأوصى بترديد خير دعاء في هذا اليوم العظيم، الذي يحل على المسلمين مرة واحدة كل عام، فهم يحرصون على اغتنامه وكسب حسناته، فقد قال صلى الله عليه وسلم "خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير". رواه الترمذي.

دعاء يوم عرفة لعائلتي

ويهتم المسلمون في البحث عن، دعاء يوم عرفة لعائلتي، ويبحثون أيضا عن، دعاء الصائم يوم عرفة مكتوب ومستجاب- دعاء يوم عرفة لعائلتي، وهو ما نرفقه لكم في هذه المقالة، ومن أهم هذه الأدعية: بلغنا الله وأياكم ذلك اليوم المبارك وأعننا على الصيام وإخلاص الدعاء فيه وخير الدعاء دعاء الانبياء ((لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير)) ونسأل الله ان يوفقنا جميعا لصالح الأعمال ويكتبنا وذريتنا من عتقائه من النار. اللهم أزح من قلبي كل خوف يسكنني، وكل ضعف يكسرني، وكل أمر يبكيني، وافتح لي أبواب المغلقة. دعاء يوم عرفة: اللهم إني أستغفرك من كل فريضة أوجبتها علي في آناء الليل والنهار تركتها خطأ أو عمداً أو نسياناً أو جهلاً، وأستغفرك من كل سنة من سنن سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تركتها غفلة أو سهواً أو نسياناً أو تهاوناً أو جهلاً أو قلة مبالاة بها. دعاء يوم عرفة اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شري، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيض بها وجهي. اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيباً، وإلى كل خير سبيلاً برحمتك يا أرحم الراحمين. اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ مِن الخيرِ كلِّه عاجلِه وآجلِه ما علِمْتُ منه وما لَمْ أعلَمْ وأعوذُ بكَ مِن الشَّرِّ كلِّه عاجلِه وآجلِه ما علِمْتُ منه وما لَمْ أعلَمْ.