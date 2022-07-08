وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق متأثراً بطلق ناري

أعلنت وسائل إعلام يابانية، اليوم الجمعة، عن وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو أبي متأثراً بطلق ناري.

وقال التلفزيون الياباني :"إنه تم وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي بعدما أطلق شخص النار عليه أثناء إلقائه خطابًا في فعالية في مدينة نارا، صباح اليوم".

وكان في وقت سابق أكد رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم، أن رئيس الحكومة السابق شينزو آبي في حالة خطرة جدا، بعد تعرضه لإطلاق نار.