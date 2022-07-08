وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق متأثراً بطلق ناري

أعلنت وسائل إعلام يابانية، اليوم الجمعة، عن وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو أبي متأثراً بطلق ناري.
وقال التلفزيون الياباني :"إنه تم وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي بعدما أطلق شخص النار عليه أثناء إلقائه خطابًا في فعالية في مدينة نارا، صباح اليوم".
وكان في وقت سابق أكد رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم، أن رئيس الحكومة السابق شينزو آبي في حالة خطرة جدا، بعد تعرضه لإطلاق نار.
وقال كيشيدا : "إن هذا عمل همجي خلال الحملة الانتخابية التي تشكل أساس الديمقراطية، وعمل لا يغتفر إطلاقا وأدينه بأشد العبارات".
وقد ذكر مسؤولون إن رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي تعرض لإطلاق نار خلال إلقاء خطاب في حملة انتخابية، الجمعة، غربي اليابان وتم نقله جوا إلى المستشفى، لكنه لم يكن يتنفس وتوقف قلبه عن العمل.
وبدوره، قال المسؤول في إدارة الإطفاء المحلية ماكوتو موريموتو :"إن آبي كان في حالة توقف القلب والرئتين بعد إصابته بالرصاص ونقل إلى مستشفى في المحافظة".
ومن جانبه قال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو للصحفيين :"أن الشرطة ألقت القبض على المسلح المشتبه به في مكان الحادث".