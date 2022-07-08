القائد خامنئي: الساحة الفلسطينية استطاعت دفع الكيان الصهيوني المستبد من وضعية الهجوم إلى وضعية الدفاع

أكد مرشد الثورة الإسلامية في إيران القائد علي خامنئي: أن قوة الاستكبار تعاني من مشاكل جدية من ظاهرة المقاومة، مشدداً على أن الساحة الفلسطينية من مظاهر هذه الظاهرة التي استطاعت دفع الكيان الصهيوني المستبد من وضعية الهجوم إلى وضعية الدفاع.

جاء كلام السيد خامنئي في رسالة الحج:، مبيناً أن وحدة المسلمين واحدة من ركني الحج الأساسيين.

وقال القائد خامنئي: "هناك نماذج أخرى مشرقة للمقاومة في لبنان والعراق واليمن وبعض المناطق الأخرى، موضحاً أن الغرب المستكبر في منطقتنا الحساسة والعالم أصبح ضعيفاً يوماً بعد آخر ولا يجب الغفلة عن كيد الأعداء لحظة واحدة".

وأضاف :"أعداء الشعوب الإسلامية يبذلون جهوداً كبيرة لجعل الوحدة الإسلامية تواجه التحديات عبر نشر التفرقة".



وتابع القائد خامنئي :"على الأمة الإسلامية أن تنهض بكامل وجودها وتتفوق على دوافع التفرقة وظروف العالم الإسلامي باتت مواتية لتحقيق هذا الهدف".

وأردف قائلاً: "سمعة الديمقراطية الغربية تواجه تساؤلات حقيقية والعالم يشهد نموذجاً ناجحاً وقوياً من الحكم السياسي الإسلامي في إيران".

وأشار خامنئي إلى أن استقرار واستقلال وتطور وعزة الجمهورية الإسلامية حدث عظيم، لافتاً إلى أن القوى الاستكبارية وعلى رأسها أميركا تقلق من التوجه الموجود في العالم الإسلامي وتعبئ كل إمكاناتها لمواجهته.