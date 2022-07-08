إصابة رئيس الوزراء الياباني السابق بجراح خطيرة في إطلاق نار

أكد رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم الجمعة، أن رئيس الحكومة السابق شينزو آبي في حالة خطرة جدا، بعد تعرضه لإطلاق نار.

وقال كيشيدا : "إن هذا عمل همجي خلال الحملة الانتخابية التي تشكل أساس الديمقراطية، وعمل لا يغتفر إطلاقا وأدينه بأشد العبارات".

وكان قد ذكر مسؤولون إن رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي تعرض لإطلاق نار خلال إلقاء خطاب في حملة انتخابية، الجمعة، غربي اليابان وتم نقله جوا إلى المستشفى، لكنه لم يكن يتنفس وتوقف قلبه عن العمل.

وبدوره، قال المسؤول في إدارة الإطفاء المحلية ماكوتو موريموتو :"إن آبي كان في حالة توقف القلب والرئتين بعد إصابته بالرصاص ونقل إلى مستشفى في المحافظة".

ومن جانبه قال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو للصحفيين :"أن الشرطة ألقت القبض على المسلح المشتبه به في مكان الحادث".

وأضاف ماتسونو :"إن عملًا همجيًا كهذا لا يغتفر تمامًا، مهما كانت الأسباب، ونحن ندينه بشدة".

ويُشار إلى أنه بثت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، لقطات تظهر آبي صريعا في الشارع، فيما ركض عدد من حراس الأمن تجاهه.

وقد أُطلق عليه الرصاص بعد دقائق قليلة من بدء حديثه خارج محطة قطار رئيسية في غرب نارا.

جدير ذكره كان رئيس الوزراء كشيديا، الذي ينتمي إلى نفس الحزب السياسي الذي ينتمي إليه آبي، في طريقه إلى طوكيو على متن مروحية من وجهته الانتخابية ياماغاتا بشمال اليابان، وقال ماتسونو إن جميع وزراء الحكومة سيعودون إلى طوكيو من رحلاتهم الانتخابية.