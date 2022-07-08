بالفيديو الكشف عن "مرتزقة أميركيين" في حرب أوكرانيا

كشفت وسائل إعلام أمريكية، فجر اليوم الجمعة، خلال تقرير مصور عن انخراط جنود أمريكيين سابقين في القتال بحرب أوكرانيا.

وقالت شبكة "إي بي سي نيوز" الأميركية :"أنها التقت المسلحين الأميركيين، وكان من بينهم جنود في قوات النخبة ومسعفون قرب جبهات القتال في أوكرانيا".

وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أنه هؤلاء كان يعدون العدة لمهمة بالغة السرية.

وظهر في التقرير مراسل القناة الذي التقى المقاتلين الأميركيين، الذين كانوا يرتدون ملابس عسكرية ويتمتعون ببنية جسدية قوية.

وبحسب مراسل القناة، تطلق هذه المجموعة من المقاتلين القدامى على نفسها اسمها "الحصان الأسود"، وتضم عسكريين خدموا في العمليات الخاصة والقوات الخاصة التابعة للبحرية الأميركية.

وبدورها تقول هذه المجموعة :"إنها تقدم الدعم الطبي للقوات الأوكرانية".

وبالرغم من ذلك، يبدو أن عناصر هذه المجموعة يشاركون في القتال بشكل أو بآخر، فملابسهم عسكرية ويحملون أسلحة ويتقدمون صوب جبهات القتال".

ولم تحدد الشبكة الأميركية موقع العسكريين الأميركيين ولا متى جرى تصوير التقرير.