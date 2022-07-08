الحُجاج يؤدون الركن الأعظم اليوم بالوقوف على عرفات

بدأ حجّاج بيت الله الحرام، منذ ساعات فجر اليوم الجمعة، أداء ركن الحج الأعظم بالوقوف على جبل عرفات في الديار الحجازيّة.

ويُشار إلى أن موسم لحج هذا العام يتواجد به العدد الأكبر من الحجاج منذ تفشّي فيروس كورونا الذي تسبّب في منع مئات الآلاف من المشاركة في العامين الماضيين.

وكان قد أمضى الحجّاج وعددهم مليون مسلم، بينهم 850 ألفا من خارج السعودية اختيروا بالقرعة، الليل في مخيّمات في وادي منى، على بُعد 7 كيلومترات من المسجد الحرام في مكّة المكرّمة، أقدس مدن المسلمين.

وفي الساعات الأولى من فجر، اليوم الجمعة، توجّهوا إلى جبل عرفات، حيث يُعتقد أنّ النبي محمد، عليه الصلاة والسلام، ألقى خطبته الأخيرة، لأداء الركن الأعظم من الحجّ، وسيبقون طوال اليوم في الموقع نفسه، يصلّون ويتلون القرآن الكريم.

وبعد غروب الشمس، يتوجّه الحجّاج إلى مزدلفة، في منتصف الطريق بين عرفات ومنى، ليناموا في الهواء الطلق، قبل بدء رمي الجمرات، السبت.

ويأتي موسم الحجّ هذا العام في وقتٍ عاود فيروس كورونا الانتشار في المنطقة العربية، فيما تُشدّد بعض دول الخليج قيودها منعًا لتفشّيه.

وطلبت المملكة العربية السعودية من جميع الحجّاج الوافدين من الخارج أن يكونوا قد تلقّوا تطعيمهم بالكامل، وأن يُبرزوا نتيجة سلبيّة لاختبار فيروس كورونا.

جدير ذكره أنه عادةً ما يكون الحجّ أحد أكبر التجمّعات الدينيّة السنويّة في العالم، وهو من بين أركان الإسلام الخمسة، ويتوجّب على كلّ مسلم قادر على تأديته، أن يقوم به مرّةً واحدة على الأقلّ.