بث مباشر ليوم عرفة ومن جبل عرفة ٢٠٢٢-١٤٤٣، الآن بث مباشر على جبل عرفات لأداء المسلمين الركن الأعظم من الحج وهو الوقوف على جبل عرفات، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم "الحج عرفة"، ويكثر بحث المتابعين في هذا اليوم عن البث المباشر ليوم عرفة والوقوف على جبل عرفات لمتابعته على هواتفهم المحمولة وأجهزة التابلت وغيرها، وبعد الزيادة الملحوظة والكبيرة في البحث عن الموضوع قررنا في فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، كتابة موضوع بث مباشر ليوم عرفة ومن جبل عرفة ٢٠٢٢-١٤٤٣، أملين أن ينال المقال على إعجابكم، وللاستمتاع بالبث المباشر ليوم عرفة تابع المقال حتى النهاية. بث مباشر ليوم عرفة ومن جبل عرفة ٢٠٢٢-١٤٤٣ وبحسب السلطات السعودية بدأ موسم الحج الجديد قبل أيام قليلة، حيث بدأت مناسك حج 1443 ليلة الأربعاء، بعضها إن اقتصر على مكة المكرمة وشعب المملكة العربية السعودية فقط بسبب فيروس كورونا، لذا كان على جميع المسلمين من جميع أنحاء العالم هذا الموسم مع اتباع جميع الإجراءات احتياطات وإجراءات السلامة، حيث يتم تطهير المسجد الحرام قرابة 12 مرة في اليوم. #بسلام_آمنين | حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر عرفة لقضاء يوم التاسع من ذي الحجة. #قناة_السعودية pic.twitter.com/eXdOqshaGs — قناة السعودية (@saudiatv) July 8, 2022





الوقوف بعرفة

يعتبر يوم عرفة اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، ويعتبر من أفضل أيام السنة للمسلمين، لأن الحجاج يقفون على جبل عرفات، أهم ركن من أركان الحج، ويعتبر من الطقوس الرئيسية. من الحج. جدير بالذكر أن جبل عرفات يقع شرق مكة المكرمة على الطريق الواصل للطائف ويبعد عنها 22 كيلومترًا. 10 كم من منى و 6 كم من مزدرفة.

بث مباشر ليوم عرفة قناة الحج السعودية

بث مباشر ليوم عرفة 2022

ويُشار إلى أنه سمحت السلطات بالمملكة السعودية للحجاج المسلمين من جميع أنحاء العالم هذا العام بأداء مناسك الحج لموسم 1443، بشرط اتخاذ جميع الاحتياطات، حيث بلغ عدد الحجاج هذا العام مليون مسلم و 850 ألف مسلم من خارج المملكة العربية السعودية، تم تطعيمهم جميعًا ضد فيروس كورونا.

وتجدر الإشارة إلى أنه بسبب تأثير الوباء في العامين الماضيين، فقد انخفض عدد الحجاج بشكل ملحوظ، حيث اقتصر الحج هذا العام على من هم دون سن 65 عامًا، مع التأكيد على ضرورة استكمال الجرعة الأساسية من لقاح فيروس كورونا المعتمد من وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية.

مشاهدة بث مباشر من عرفات