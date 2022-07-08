أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق الغزية اليوم الجمعة 8-7-2022

شهدت العديد من أسعار اصناف الخضروات اليوم الجمعة 8-7-2022، ارتفاعاً طفيفاً بعد الإنخفاض الذي شهدته خلال الفترة الماضية، فيما حافظ البيض على ارتفاعه، وانخفض سعر الدجاج.
وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق الغزية كما يلي:
|الرقم
|الصنف
|السعر الكيلو بالشيكل
|1
|طماطم
|2
|2
|خيار
|2
|3
|بصل
|1.5
|4
|كوسا
|2
|5
|باذنجان
|1
|6
|فلفل
|4
|7
|جزر
|2
|8
|ثوم
|6
|9
|ملفوف
|2
|10
|زهرة
|3
|11
|قرع
|3
|12
|ليمون
|3.3
|13
|ملوخية
|1
|14
|فصوليا
|5
|15
|بيض
|14
|16
|دجاج
|11
|17
|لحمة
|35
|18
|بطاطا
|1.7