أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق الغزية اليوم الجمعة 8-7-2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:20 ص
08 يوليو 2022
خضروات- خضار- أسواق.jfif
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شهدت العديد من أسعار اصناف الخضروات اليوم الجمعة 8-7-2022، ارتفاعاً طفيفاً بعد الإنخفاض الذي شهدته خلال الفترة الماضية، فيما حافظ البيض على ارتفاعه، وانخفض سعر الدجاج.

وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق الغزية كما يلي:

الرقم الصنف السعر الكيلو بالشيكل
1 طماطم 2
2 خيار 2
3 بصل 1.5
4 كوسا 2
5 باذنجان 1
6 فلفل 4
7 جزر 2
8 ثوم 6
9 ملفوف 2
10 زهرة 3
11 قرع 3
12 ليمون 3.3
13 ملوخية 1
14 فصوليا 5
15 بيض 14
16 دجاج 11
17 لحمة 35
18 بطاطا 1.7

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