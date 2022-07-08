أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق الغزية اليوم الجمعة 8-7-2022

شهدت العديد من أسعار اصناف الخضروات اليوم الجمعة 8-7-2022، ارتفاعاً طفيفاً بعد الإنخفاض الذي شهدته خلال الفترة الماضية، فيما حافظ البيض على ارتفاعه، وانخفض سعر الدجاج.

وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق الغزية كما يلي: