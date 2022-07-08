حالة الطقس اليوم في يوم عرفة وأيام عيد الأضحى

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة 8-7-2022، أن يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة. ويبقى الجو حاراً الى شديد الحرارة وبشكل خاص في المناطق الغورية والبحر الميت حيث ستسجل درجات حرارة أربعينية. مع المساء يعتدل الطقس ويصبح الجو منعشاً ولطيفاً. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.

أول يوم العيد: السبت: 9-7-2022

يطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة مقارنة بيوم امس وبقى درجات الحرارة على حالها وتبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة بقليل نهاراً، وتكون الأجواء حارة جداً في المناطق الغورية، وفي ساعات الليل تنكسر درجات الحرارة ليسود طقس معتدل ولطيف خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح غربية الى جنوبية غربية . والله تعالى أعلم.

ثاني يوم العيد: الأحد: 10-7-2022

يطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي بحوالي درجتين مئويتين . ويسود خلال النهار جو حار في كافة المناطق وبحدة اقل في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. مساءاً وليلاً وفجراً يسود جو لطيف ومنعش ومعتدل الى أبعد الحدود ولله الحمد. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.