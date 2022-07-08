بيني غانتس: "نعمل على صفقة لإعادة جنود محتجزين في غزة مقابل الافراج عن أسرى فلسطينيين

أفادت مصادر صحفية الليلة نقلاً عن وزير حرب الاحتلال، بيني غانتس قوله إن "إسرائيل" تعمل على صفقة لإعادة الجنود والمدنيين "الإسرائيليين" المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

و كانت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، نشرت الثلاثاء الماضي، لقطات مصورة لأحد الأسرى "الإسرائيليين" المحتجزين لديها في قطاع غزة.

ويظهر خلال اللقطات المصورة الجندي الإسرائيلي هشام السيد ممددا على سرير وموصولا بجهاز تنفس اصطناعي.

وتعد هذه المرة الأولى التي يُكشف فيها عن ظروف احتجاز أحد "الإسرائيليين" الأربعة في غزة، منذ ثمانية أعوام.

و يأتي ذلك بعد يوم من اعلان الناطق باسم كتائب القسام، ابو عبيدة في تغريدة له عنتدهور الحالة الصحية لأسير "إسرائيلي" لديها دون أن تكشف أي تفاصيل.