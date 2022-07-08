الكشف عن لقاء جمع الرئيس عباس مع غانتس في رام الله قبيل زيارة بايدن

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الخميس، في مقر الرئاسة، وزير حرب الاحتلال بيني غانتس.

وقال حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن غانتس قدم التهاني للرئيس عباس والشعب الفلسطيني بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأكد الرئيس خلال اللقاء، على أهمية خلق أفق سياسي واحترام الاتفاقيات الموقعة ووقف الاجراءات والممارسات التي تؤدي لتدهور الاوضاع.

كما أكد على أهمية تهيئة الأجواء قبل زيارة الرئيس بايدن التي هي محل ترحيب من جانبنا. كما جاء على لسان الشيخ من من مكتبه.

فيما قال مكتب غانتس، إن اللقاء عقد وسط أجواء إيجابية، من أجل التنسيق الأمني والمدني قبيل زيارة بايدن.