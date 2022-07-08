كم سعر جرام الذهب مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 8 يوليو 2022

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 8 يوليو 2022، يرصد لكم "فريق فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الذهب في مصر مقابل الجنيه المصري، حيث ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة 8 يوليو 2022، مع صعود المعدن النفيس عالميا.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 و60 جنيها في مناطق الصاغة.

فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار لتتراوح بين 120 و150 جنيها، وتقدر قيمة المصنعية على الجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة إلى 1144 جنيها مصريا، مقابل 1059 جنيها خلال التعاملات المبكرة، وفقا لبيانات غرفة تجارة الذهب في مصر.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 18 مساء اليوم في مصر إلى 836 جنيها، مقابل 794.23 جنيه في تعاملات امس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في مصر سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 652 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

صعد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر (الأكثر تداولاً بالأسواق) 975 جنيها، مقابل، 926.61 جنيه في تعاملات امس.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في مصر نحو (1740 دولارا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر (8 جرامات من عيار 21) نحو 7800 جنيه.

عالميا، ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة مع تراجع الدولار بشكل طفيف وإقبال بعض المستثمرين على الشراء بعد جلستين من الخسائر الفادحة التي هوت بالأسعار إلى ما دون المستوى المهم البالغ 1800 دولار.