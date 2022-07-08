سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بتعاملات اليوم الجمعة 8 يوليو 2022

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 8 يوليو 2022، يبحث الكثير من المصريين عن أسعار العملات مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة 8 يوليو 2022، حيث شهد سعر صرف الدولار استقراراً في مصر تعاملات صباح الجمعة 8 يوليو/تموز 2022، بالبنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة.

سعر الدولار اليوم في مصر

وسجل سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي المصري، نحو 18.83 جنيه للشراء، و18.90 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس، بحسب بيانات موقع البنك المركزي المصري "cbe. Org.eg".

وعن سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) فقد استقر عند مستوى 18.83 جنيه للشراء، و18.89 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس. وتكررت الأسعار ذاتها في بنك مصر.

كما لم يتغير سعر الدولار اليوم لدى البنك التجاري الدولي، ليبقى عند مستوى 18.85 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في مصر

بلغ سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك المركزي، نحو 19.18 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع، مقابل 19.18 جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع بختام تعاملات أمس.

وعن سعر اليورو مقابل الجنيه المصري لدى البنك الأهلي، فقد انخفض إلى 19.11 جنيه للشراء، و19.30 جنيه للبيع، مقابل 19.28 جنيه للشراء، و19.40 جنيه للبيع أمس.

كما هبط سعر اليورو اليوم في بنك مصر، إلى نحو 19.12 جنيه للشراء، و19.30 جنيه للبيع، مقابل 19.28 جنيه للشراء، و19.73 جنيه للبيع، مقابل 19.28 جنيه للشراء، و19.40 جنيه للبيع أمس.

وبالنسبة لسعر اليورو مقابل الجنيه المصري لدى البنك التجاري الدولي، فقد نزل إلى 19.18 جنيه للشراء، و19.32 جنيه للبيع، مقابل 19.30 جنيه للشراء، و19.42 جنيه للبيع أمس.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك المركزي، إلى نحو 22.55 جنيه للشراء، و22.65 جنيه للبيع، مقابل 22.45 جنيه للشراء، و22.55 جنيه للبيع أمس، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري، نحو 22.42 جنيه للشراء، و22.71 جنيه للبيع، مقابل 22.43 جنيه للشراء، و22.61 جنيه للبيع أمس، وهو السعر نفسه لدى بنك مصر.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك التجاري الدولي، نحو 22.45 جنيه للشراء، و22.73 جنيه للبيع، مقابل 22.45 جنيه للشراء، و22.63 جنيه للبيع أمس.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

استقر سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك المركزي عند مستوى 5.01 جنيه للشراء، و5.03 جنيهات للبيع، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي (cbe.org.eg).

وبقي سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك الأهلي، عند مستوى 5.01 جنيه للشراء، و5.03 جنيهات للبيع. وتكررت الأسعار ذاتها في بنك مصر.

كما لم يتغير سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي، مسجلًا نحو 5.01 جنيه للشراء، و5.03 جنيهات للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم في مصر

وثبت سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري، مسجلًا نحو 5.12 جنيه للشراء، و5.14 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي عند مستوى 5.12 جنيه للشراء، و5.14 جنيه للبيع.

بينما تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 61.16 جنيه للشراء، و61.57 جنيه للبيع، مقابل 61.18 جنيه للشراء، و61.59 جنيه للبيع أمس.

كما هبط سعر الدينار الكويتي اليوم لدى البنك الأهلي المصري، إلى نحو 58.95 جنيه للشراء، و61.46 جنيه للبيع، مقابل 59 جنيهًا للشراء، و61.51 جنيه للبيع أمس.