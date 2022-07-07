بكم سعر الذهب النهارده في مصر اليوم الجمعة 8-7-2022 عيار 21 و18 بالمصنعية للبيع والشراء

بكم سعر الذهب النهارده في مصر اليوم الجمعة الموافق 8-7-2022 عيار 21 و18 بالمصنعية للبيع والشراء ويبحث مئات الالاف من الأشخاص في جميع محافظات مصر العربية عن سعر الذهب اليوم في مصر لا سيما ان أسعار المعدن الأصفر الثمين يواجه حالة من عدم الاستقرار خاصة مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وهذا الامر دفع المهتمين في الحرص على معرفة أسعاره أولا بأول ولقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري التفاصيل إذ وصل سعر الذهب عيار 21 نحو 975 جنيها، مقابل، 926.61 جنيه في تعاملات الصباح أما عيار 18 مساء أمس وصل إلى 836 جنيها مقابل 794.23 جنيه في التعاملات الصباحية.

ولقد وضع لكم الفريق التفاصيل حول الإجابة عن استفسار بكم سعر الذهب النهارده في مصر اليوم عيار 21 و18 بالمصنعية للبيع والشراء حتى يتمكن الجميع من الوصول إلى الأسعار بكل اريحية تامة ويترتب على الجميع من المصريين والمهتمين في المتابعة حتى النهاية وعن التفاصيل فهي على النحو التالي:

بكم سعر الذهب النهارده في مصر اليوم 21

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24 بيع 222,857 شراء 222,286

عيار 22 بيع 204,286 شراء 203,762

عيار 21 بيع 195,000 شراء 194,500

عيار 18 بيع 167,143 شراء 166,714

عيار 14 بيع 130,000 شراء 129,667

عيار 12 بيع 111,429 شراء 111,143

الاونصة بيع 6,930,857 شراء 6,913,086

الجنيه الذهب بيع 1,560,000 شراء 1,556,000

الكيلو بيع 222,857,143 شراء 222,285,714

سعر الذهب في مصر اليوم عيار 18

بالمقابل جاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على النحو التالي:

الوحدة ليرة سورية دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 140,726 ليرة $56.01

سعر الذهب عيار 22 129,000 ليرة $51.34

اسعار الذهب عيار 21 123,138 ليرة $49.01

اسعار الذهب عيار 18 105,546 ليرة $42.01

سعر الذهب عيار 14 82,091 ليرة $32.67

سعر الذهب عيار 12 70,363 ليرة $28.00

اسعار أوقية الذهب 4,376,577 ليرة $1,742

اسعار جنيه الذهب 985,105 ليرة $392.08

اسعار كيلو الذهب 140,725,937 ليرة $56,010

سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

في حين وصل متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

6 يوليو 140,621 123,046 105,467 82,029 70,310

5 يوليو 142,915 125,054 107,188 83,368 71,458

4 يوليو 146,106 127,846 109,582 85,229 73,053

3 يوليو 146,551 128,235 109,915 85,488 73,275

2 يوليو 146,551 128,235 109,915 85,488 73,275

1 يوليو 146,034 127,783 109,527 85,187 73,017

30 يونيو 146,066 127,811 109,551 85,206 73,033

29 يونيو 147,019 128,645 110,266 85,762 73,510

28 يونيو 147,108 128,723 110,333 85,814 73,554

27 يونيو 147,318 128,907 110,491 85,936 73,659

وفي نهاية المقالة حول بكم سعر الذهب النهارده في مصر اليوم الجمعة الموافق 8-7-2022 عيار 21 و18 بالمصنعية للبيع والشراء نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .