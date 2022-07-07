مخابرات السلطة تعتقل كادرين للجهاد من طوباس

أقدم جهاز المخابرات التابع السلطة الفلسطينية على اعتقال المحررين عماد عرسان بني عودة وعبد الله حسن بشارات من كوادر حركة الجهاد الإسلامي في بلدة طمون قضاء طوباس.

وأفادت مصادر خاصة، أنه تبين اعتقالهم على يد جهاز المخابرات في سجن جنيد قضاء نابلس، بعد اختفاء آثارهما أمس، دون الكشف عن أسباب اعتقالهما.

والمعتقل عماد بني عودة متزوج، وحافظ لكتاب الله، وأسير محرر أمضى في سجون الإحتلال 8 سنوات.

والمعتقل عبد الله بشارات متزوج، وأسير محرر أمضى في سجون الاحتلال 5 سنوات، وكان يمثل الرابطة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية سابقآ.

يذكر أن أجهزة أمن السلطة تواصل حملتها المسعورة بحق كوادر حركة الجهاد الإسلامي والمقاومة، في ظل هذه الأيام الفضيلة وحلول عيد الأضحى المبارك.