محكمة الاحتلال ترفض استئناف الجمعيات الاستيطانية حول "اخلاء 4 عائلات من الشيخ جراح

رفضت محكمة الاحتلال، اليوم الخميس، الالتماس الذي قدمه المستوطنون لإعادة النظر أمام هيئة قضاة موسعة بقرار الأخيرة بإلغاء قرارات الإخلاء الصادرة بحق أربع عائلات من حي الشيخ جراح "الجاعوني، القاسم، الكرد، واسكافي".

وأكدت المحكمة بأن القرار ثابت لا يمكن الطعن فيه نهائياً.

أوضحت لجنة حي الشيخ جراح أن القرار أصدرته رئيسة المحكمة العليا، والتي بدورها رفضت استئناف الشركة الاستيطانية "نحلات شمعوم" وقبلت ادعاءات محامي أهالي حي الشيخ جراح.

وكانت محكمة الاحتلال العليا قد قررت مطلع آذار الماضي إلغاء قرارات الإخلاء الصادرة بحق 4 عائلات من حي الشيخ جراح، وحولت البت في قضية ملكية على الأرض (كرم الجاعوني) ضمن إجراء منفصل بهدف "تسوية وتسجيل الحقوق في الأراضي."