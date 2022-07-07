الشيخ عزام: مسيرة الجهاد والمقاومة مستمرة ولن يوقفها ما يجري في المنطقة والعالم

أكد عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي، الشيخ نافذ عزام، اليوم الخميس، أن مسيرة الجهاد والمقاومة مستمرة، قائلا: "لن يوقفها ما يجري في المنطقة والعالم لدفع الفلسطينيين للاستسلام والرضوخ".

وأضاف عزام، في كلمة له خلال الحفـل التكـريمي للأسيـر المحرر المجـاهـد حسنـي محمـد عيسـى، لمناسبة الإفراج عنه بعد 20 عاماً من الاعتقال في سجون الاحتلال الصهيوني، نظمته حركة الجهاد، عن "ما يقوم به الفلسطينيون اليوم يؤثر على المنطقة كلها وعلى كل مراكز القرار في العالم".

وشدّد على أن الشعب الفلسطيني سيظل مرابطاً وأميناً على التاريخ الفلسطيني الذي زينته دماء الشهداء، موضحًا أن خيارات التسوية والاتفاقيات مع المحتل سقطت.

وحول الإفراج عن الأسير حسني عيسى، أكد عزام، أن سنوات الأسير حسني عيسى الـ 20 عاما في معتقلات الاحتلال تمثل إدانة للعالم أجمع، موجهة التحية له ولعائلته ولكل شهداء فلسطين وعوائلهم.

كما وأضاف أن هناك من أسرانا الأبطال من أمضى أكثر من عامًا في سجون الاحتلال وما زال يعاني فيها حتى اللحظة.

وتابع عزام: "دخل سجون الاحتلال أكثر من مليون فلسطيني ورغم ذلك لم تتوقف مسيرة المقاومة".