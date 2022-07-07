متى موعد يوم عرفة 2022 في المغرب، لم تتفق المغرب مع المملكة العربية السعودية في القيام بتحديد يوم عرفة, بحيث أن المملكة المغربية خالفت المملكة العربية السعودية في رؤية هلال شهر ذي الحجة، حيث تم الإعلان من قبل المملكة العربية السعودية بأن يوم الخميس هو أول أيام شهر ذي الحجة، و قالت المغرب أنها لم تستطع رؤية هلال ذو الحجة، و اعلنت أن يوم الخميس هو اليوم المتمم لشهر ذي القعدة، و يبحث الكثير من المغربيين عن موعد يوم عرفة 2022 المغرب، ومن خلال موقع تفاصيل سنقدم لكم موعد يوم عرفة في دولة المغرب.

أول أيام عيد الأضحى المبارك بالمغرب 2022

إن اختلاف موعد وقفة عرفة 2022 في دولة المغرب يثير الكثير من التساؤلات عن السبب، بحيث أن هذا الأمر تم إعداده من قبل وزارة الأوقاف المغربية عن تعذر رؤية هلال شهر ذو الحجة في كافة مناطق المملكة المغربية عن طريق مندوبيها، وأن الاختلاف جاء في موعد وقفة عرفة 2022 في المغرب عن السعودية في تأخر يوم عرفة والعيد في المغرب، حيث أن يوم عرفة سيكون يوم السبت بتاريخ 9 يوليو، وأن أول أيام عيد الأضحى المبارك في دولة المغرب يوم الأحد بتاريخ 10 يوليو الجاري.

أول أيام عيد الأضحى المبارك بالمغرب 2022

أعلت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب أن موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك 2022 فيها سيكون يوم 10 يوليو الجاري.

و تم الإعلان من وزارة الأوقاف ضمن بيان صحفي على الصفحة الرسمية على الفيس بوك: “عيد الأضحى المبارك هو يوم الأحد 10 ذي الحجـة 1443 هـ الموافق 10 يوليوز 2022 م”، وبعد مراقبة هلال ذي الحجة قالت وزارة الأوقاف أنها “تنهي إلى علم المواطنين أنها راقبت الهلال بعد مغـرب يــوم الأربعاء 29 ذي القعدة 1443 هـ موافق 29 يونيو 2022 م”.

فضل يوم عرفة

و تعتبر الليالي والأيام والأعوام تمضي سريعاً وهي موسم للخير و للطاعة، ويوجد فيها الكثير من الأعمال الصالحة ويكون فيها تكفير للسيئات، بحيث أن يوم عرفة هو واحد من الأيام العظيمة والمباركة من الأيام العشر من شهر ذي الحجة، وفيه تكثر العبادات والطاعات والأعمال الصالحة، ومما يأتي نقدم لكم فضل يوم عرفة:

يعتبر يوم عرفة هو واحد من أيام الأشهر الحرم قال الله تعالى: (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ).

يوم عرفة هو واحد من أيام أشهر الحج حيث قال تعالى: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ).

يعد واحد من الأيام المعلومات التي أثنى الله عليها في كتابه العزيز، حيث قال الله عز وجل: (لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ).

واحد من الأيام العشر التي أقسم الله بها ونبه على عظم فضلها وعلو قدرها، قال الله تعالى: (وَلَيَالٍ عَشْرٍ ).

يوم عرفة هو من الأيام العشرة المفضلة في الأعمال على غيرها من أيام السنة، حيث قال الرسول محمد -صلى الله عليه وسلم- : (ما من عمل أزكى عند الله – عز وجل- ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى قيل: ولا الجهاد في سبيل الله – عز وجل- ؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله – عز وجل- إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء).

أكمل الله فيه الملة، وأتم به النعمة، قال عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- : (أن رجلا من اليهود قال: يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، قال: أي آية؟ قال: ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا)، قال عمر – رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم الذي نزلت فيه على النبي صل الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة).

أدعية مأثورة في يوم عرفة

إن يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة ويعد آخر الأشهر من السنة الهجرية، وهو اليوم الذي يقوم الكثير من الحجاج بالوقوف عليه في جبل عرفات، وهي واحدة من الشعائر التي فرضت على المسلمين عند القيام بأداء فريضة الحج، ومن خلال ما يلي نقدم لكم بعضاً من الأدعية التي يتم ذكرها في يوم عرفة:

ربِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ۖ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ.

رَّبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ.

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ*رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ*رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ.

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ* وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ* وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ.

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

اللَّهُمَّ إنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، ولَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أنْتَ، فَاغْفِرْ لي مَغْفِرَةً مِن عِندِكَ، وارْحَمْنِي، إنَّكَ أنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا والذي تعرفنا من خلاله على متى يوم عرفة 2022 المغرب، وأيضاً أول أيام عيد الأضحى المبارك بالمغرب 2022، وذكرنا لكم في هذا المقال أيضاً فضل يوم عرفة، وأهم الأدعية التي يمكن قولها في يوم عرفة.