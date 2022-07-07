بالفيديو حجاج بيت الله الحرام يصعدون عرفات لأداء ركن الحج الأكبر غداً الجمعة 8 يوليو 2022

بدأ نحو مليون حاج من حجاج بيت الله الحرام 2022 بمغادرة منى مساء اليوم الخميس، حيث من المقرر أن يزحفوا إلى جبل عرفات للبدء في تأدية ثاني مناسك الحج. ومن المقرر أن يصل حجاج بيت الله الحرام الذين كانوا قد باتوا ليلتهم في منى الخميس 7-7-2022، إلى مشعر عرفات في مجموعات بواسطة حافلات وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كوفيد- 19.

ومن المقرر أن يؤدي حجاج بيت الله الحرام الصلاة في مسجد نمرة قبل صعود الجبل لقضاء ساعات من الدعاء والتكبير. ويعد الوقوف في جبل عرفات ذروة مناسك الحج. ويمضي الحجاج اليوم المقدس في قراءة القرآن والتسبيح وترديد «لبيك اللهم لبيك». ويبقى الحجاج في عرفات حتى غروب الشمس، ثم ينتقلون إلى مزدلفة للمبيت فيها.





فضل صيام عرفة 2022

فضل صيام يوم عرفة، يكفر ذنوب سنتين، فقد جاء الفضل في صيام هذا اليوم على أنه أحد أيام 9 من شهر ذي الحجة التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامها فعن هنيدة بن خالد رضي الله عنه عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر: أول إثنين من الشهر وخميسين».

كما جاء فضل خاص لصيام يوم عرفة دون هذه التسع، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن صيام يوم عرفة: «يكفّر السنة الماضية والسنة القابلة» رواه مسلم في الصحيح، وهذا لغير الحاج، وأما الحاج فلا يسن له صيام يوم عرفة لأنه يوم عيد لأهل الموقف.





دعاء يوم عرفة 2022 مستجاب

عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- في يوم عرفة قوله: «خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَاْ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لاَ إلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».

رب اشرح صدورنا، ويسر أمورنا، واحلل العقدة من ألسنتنا، يفقهه قولنا.

يارب فوضنا أمرنا كله إليك، فجمّله خيرًا بما شئت، واجعلنا يا رب ممن نظرت إليهم فرحمتهم، وسمعت دعاءهم فأجبتهم.

يارب لا تجعل ابتلائي في جسدي، ولا في مالي، ولا في أهلي، وسهّل على ما استثقَلته نفسي. اللهم إني توكلت عليك فأعنّى، ووفقنى، واجبر خاطري، جبرًا أنت وليّه.

اللهم أدعوك بعزتك وجلالك، أن لا تصعّب لي حاجة، ولا تعظم على أمرًا، ولا تحنِ لي قامة، ولا تفضح لي سرًا، ولا تكسر لي ظهرًا.

يارب اجعل دعواتنا لا ترد، وهب لنا رزقًا لا يعد، وافتح لنا بابًا للجنة لا يسد.

يارب يا من توزعت الأرزاق بكرمه، وتنفس الصبح بأمره، بلغنا أسمى مراتب الدنيا وأعلى منازل الآخِرة.

يارب ارزقنا إجابة الدعاء، وصلاح الأبناء، وبركة العطاء.

يارب اجعل لنا من أمرنا فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، وارزقنا من حيث لا نحتسب رزقًا حلالًا واسعًا.