سبب استقالة ضرار العسعوسي النائب العام في الكويت .. تفاصيل استقالة ضرار العسعوسي

سبب استقالة ضرار العسعوسي النائب العام في الكويت ، وقد تصدرت استقالة النائب العام الكويتي ضرار العسعوسي اليوم الخميس الموافق 7-7-2022 قائمة التريند على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما على منصتي الفيسبوك وتويتر وباتت من القضايا الرأي العام خلال الساعات الماضية في البلاد فيما ذهب آخرون إلى الانترنت لمعرفة سبب الاستقالة وتفاصيلها وهذا الامر دفع فريق فلسطين اليوم بحرص شديد في كتابة هذه المقالة التي نوضح لكم فيها الإجابة كاملة .

ولقد قام فريق الموقع بالاجابة عن سبب استقالة ضرار العسعوسي النائب العام في الكويت بعد أن لاحظنا في هذا التوقيت وجود عمليات بحث مستمرة ومتواصلة على الانترنت كما لاقت الاستقالة تفاعلا كبيرا من المستخدمين على المنصات الرقمية إذ قمنا بوضع بعض من التغريدات في هذه المقالة وعن تفاصيلها فهي التالي:

سبب استقالة ضرار العسعوسي النائب العام في الكويت

ولقد وضعنا لكم الإجابة حول سبب استقالة ضرار العسعوسي النائب العام في الكويت إذ يترتب عليكم قراءة الصورة التي وضعنا لكم في الأسفل وهي التالي:



استقالة ضرار العسعوسي النائب العام في الكويت

خديجة علقت على استقالة ضرار العسعوسي النائب العام في الكويت عبر حسابها على تويتر : "على الباغي تدور الدوائر" دعوة المظلوم كالرصاصة القوية وتذكر ان الله اغرق الأرض لنوح بدعاء من ثلاث كلمات: "أني مغلوب فانتصر" لا تظلمنَّ إذا ما كنت مقتدراً فَالظُلْمُ مَرْتَعُهُ يُفْضِي إلى النَّدَمِ تنامُ عَيْنُكَ والمَظْلومُ مُنَتَبِهٌ يدعو عليك وعين الله لم تنم".

المهندس نصار الزيد علق : "أبشرك يا #ضرار_العسعوسي بدعاء الناس عليك وأبشرك أسمك بالتاريخ لكن السيئ منه ، روح غير مأسوف عليك ، روح عليك من الله ما تستحق ، لك من أسمك نصيب ضريت البلد والناس والارض والهواء ، كلنا ثقة العهد الجديد يحاسبك واذا ما حاسبك الله سبحانه موجود يحاسبك".

الحمدلله رب العالمين رؤوس الفساد ومن عاونهم ومن ساعدهم اراها تسقط واحد تلو الاخر

الشكر لله ثم لسمو الامير وولي عهده ادام الله عليهم موفور الصحه والعافيه

كما لا يفوتني ان اشكر جميع النواب الحاليين والسابقين الشرفاء

وكل من سلط الضوء على الفساد فالبلد#ضرار_العسعوسي#مجلس_الوزراء pic.twitter.com/WlBMRJw8nf — مبارك بن عبدالله آل سالم (@dsmanalajmi) July 7, 2022

نجوى علقت : "المفروض اي مسؤول في هذه الفترة يطلب اعفاءه من منصبه يتم تحويله للتحقيق والتدقيق على حساباته وحسابات اقاربه من الدرجة الاولى ومقارنة رصيده براتبه ومميزاته واذا وجد تضخم في حساباته يقدم ما يثبت عدم تعديه على المال العام".

تفاصيل استقالة ضرار العسعوسي

حساب سلطان علق على سبب استقالة ضرار العسعوسي وقال : "اخر فلول الحرس القديم ! يرحل غير مأسوفًا على رحيله !! والبقية تأتي في عبارة مكتوبة على ( قصر السيف) لو دامت لغيرك ما وصلت اليك ) باقي حساب الاخرة !".