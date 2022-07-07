الاحتلال يستعد لاحتمال حدوث تصعيد بعد زيارة بايدن

أفادت القناة 12 العبرية، اليوم الخميس، بأن مؤسسة الأمن الإسرائيلية تستعد لاحتمال حدوث تصعيد أمني قبل أو بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع المقبل.

وأوضحت القناة، أنه في مؤسسة الأمن ومجلس الأمن القومي والمستوى السياسي يناقشون سيناريو اندلاع توتر من قبل الفلسطينيين بعد تقييمات من قبل جهات استخباراتية وهيئات أخرى.

وذكرت أن البؤرة الرئيسية التي تتجه الأنظار إليها هي مدينة جنين وعلى وجه الخصوص عناصر الجهاد الإسلامي داخلها.

وأشارت على أن الولايات المتحدة طلبت أيضًا أن تعمل قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية بشكل أكبر في المنطقة لقمع الخلايا المسلحة التي قد حاول تنفيذ عمليات.