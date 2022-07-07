حالة الطقس في فلسطين خلال أيام عيد الأضحى المبارك 2022 .. طقس فلسطين في أول وثاني يوم من عيد الأضحى

حالة الطقس في فلسطين خلال أيام عيد الأضحى المبارك 2022 ، ولقد لاحظ فريق فلسطين اليوم الاخباري في هذه التوقيت التي يسبق بدء أيام العيد المبارك عمليات البحث واسعة جدًا على محرك جوجل العالمي بالإضافة إلى موقع التواصل الاجتماعي وهو ما جعلنا مندفعين بشكل كبير جدا في كتابة هذه المقالة التي نوضح لكم من خلالها الأحوال الجوية أي حالة الطقس في فلسطين في عيد الأضحى الذي سيبدأ يوم السبت المقبل 9-7-2022.

وبكل حرص شديد فقد كتب لكم فريق الموقع حالة الطقس في فلسطين خلال أيام عيد الأضحى المبارك 2022 ، بعد الحرص الشديد التي لاحظناها في هذا التوقيت بخصوص هذا الامر على الانترنت حيث لا يزال الجميع يبحث عن الإجابة الواضحة كما جاء في بيانات دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية وعن التفاصيل فهي على النحو التالي:

حالة الطقس في فلسطين أيام عيد الأضحى 2022

وسوف نقوم بوضع تفاصيل الأحوال الجوية حول حالة الطقس في فلسطين خلال أيام عيد الأضحى 2022 ، إذ أن حالة الطقس يوم السبت الموافق 9 يوليو 2022 يكون فيه الجو صافيا بوجه عام وحار فيما يطرأ ارتفاع طفيف على درجات لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية .

ونوصل معكم في هذا اليوم الذي يعد أول أيام عيد الأضحى 2022 وفيه يذهب الأشخاص إلى زيارة أقاربهم وذويهم وأراحهم وفيه تكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

حالة الطقس في فلسطين لمدة أسبوع

وبعد ان تعرفنا على الحالة الجوية في حالة طقس فلسطين في اول أيام عيد الأضحى 2022 فسوف نتعرف الآن على حالة الطقس في ثاني أيامه وهو يوم الاحد يكون الجو صافيا بوجه عام وحارا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية .

وبحسب البيانات التي رصدت حالة الطقس في فلسطين في هذا اليوم ، تكون فيه الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

حالة الطقس في فلسطين اليوم في عيد الأضحى 2022

وفي ختام مقالتنا فقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم حالة الطقس في يوم عرفة الذي يصادف يوم غد الجمعة الموافق 7-7-2022 وفيه يكون الجو يكون صافيا بوجه عام وحارا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين.