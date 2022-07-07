هيئة شؤون الأسرى تعلن نتائج تشريح جثمان الشهيدة فرج الله

أظهرت النتائج الأولية لتشريح جثمان الشهيدة سعدية فرج الله (مطر)، التي ارتقت في سجن "الدامون"، أن الوفاة ناتجة عن أسباب مرضية وصحية.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان صدر عنها، مساء اليوم الخميس، أن النتائج الأولية للتشريح تبيّن خلو الجثمان من أي إصابات أو كدمات، وأن الوفاة ناتجة عن أسباب مرضية وصحية.

واستشهدت فرج الله يوم السبت الماضي، بعد سقوطها في ساحة الفورة بسجن الدامون، وتم نقلها إلى مستشفى مدني إسرائيلي، وكانت في حالة غيبوبة كاملة.

وجرت عملية التشريح في معهد الطب العدلي الإسرائيلي "أبو كبير"، بحضور محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة، والطبيب الشرعي المفرز من وزارة العدل الفلسطينية محمد شلبي.

وأكدت الهيئة أنها تنتظر نتائج التقرير الطبي النهائي، الذي سيكون مبنيا على فحوصات ستحدد الأسباب الحقيقية لاستشهاد الأسيرة فرج الله، مشيرة إلى أن حكومة الاحتلال وإدارة سجن "الدامون" تتحملان المسؤولية الكاملة عن استشهادها.

وشددت على أنه مهما كانت نتائج التشريح والتقرير النهائي، فإن ذلك لا ينفي ارتكاب جريمة طبية وصحية لاأخلاقية ولاإنسانية بحقها، وذلك بتركها فريسة لمرضها وعدم تقديم الرعاية الطبية والعلاجية لها.

جدير ذكره أن الشهيدة فرج الله من بلدة إذنا غرب الخليل، وكان جيش الاحتلال قد اعتقلها بتاريخ 18/12/2021، بعد أن اعتدى عليها مستوطن بالضرب قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل، وهي أم لثمانية أبناء، وبارتقائها يرتفع عدد الشهداء الأسرى في سجون الاحتلال إلى 230 شهيدا منذ عام 1967