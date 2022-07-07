مزهر: ما يجري بحق منتفعي الشؤون الاجتماعية جريمة

وصف القيادي في الجبهة الشعبية ماهر مزهر ما يجري بحق منتفعي الشؤون الاجتماعية وصرف دفعات بسيطة لهم بأنه جريمة.

و طالب مزهر السلطة بأن تتحمل مسؤولياتها تجاه شعبنا ونؤكد أن ما يحصل هو عملية تجويع وضغط على الأسر المُتعففة.

و أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في رام الله أمس الأربعاء صرف دفعة من مخصصات الشؤون الاجتماعية بقيمة 400 شيكل، لكل عائلة مستفيدة من برنامج الشؤون الاجتماعية.

وأوضح مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة لؤي المدهون، أن نسبة الأسر المستفيدة من هذه الدفعة في قطاع غزة 65% حيث يبلغ عدد الأسر 79 ألف أسرة، وفي الضفة الغربية 35%، بواقع 35 ألف أسرة، من ميزانية السلطة.

وبين المدهون، أن قيمة الصرف ستكون لكافة المستفيدين واحدة حيث سيتم صرف 400 شيكل لهم، يستثنى منهم من تلقى الدفعة الخامسة لمشروع الحماية الاجتماعية بدعم من البنك الدولي بقيمة 700 شيكل، مشيراً إلى أنه سيتم صرف أول دفعة رسمية من مخصصات الشؤون نهاية شهر أغسطس/أب المقبل، حيث ستصرف الدفعة الأولى بنفس القيمة التي كانت تصرف سابقًا للأسر قبل الأزمة المالية.

كما سيتم صرف مبلغ مالي في شهر ديسمبر المقبل تزيد قيمته عن 1000 شيقل لـ1160 أسرة من غزة.