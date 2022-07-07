بالفيديو أسهل و أسرع طريقة لتنظيف كرشة أضحية عيد الأضحى 2022

اقترب عيد الأضحى 2022، و يستعد المسلمون لذبح الأضاحي و خصوصا أن ذبح أضاحي العيد من اكثر الطقوس أهمية لدى المسلمين في عيد الأضحى، و رصد فريق فلسطين اليوم الإخبارية خلال الساعات الماضية عمليات بحث واسعة عن الطرق الصحيحة لتنظيف كل قطعة من قطع الأضحية، سواء في الخراف أو الماعز أو العجول، و تعتبر الكرشة أحد أهم أجزاء الأضحية، التي تعد من الأكلات الشعبية المفضلة لدى الملايين من الأشخاص حول العالم.

و لأن بعض ربات البيوت لا يستطعن تنظيف أو طهي الكرشة في عيد الأضحى، بسبب صعوبة تنظيفها و إزالة الروائح و الشوائب منها، يضع فريق فلسطين اليوم الاخبارية في هذه المقالة الطريقة الصحيحة لتنظيف الكرشة ليتمكن الجميع من تنظيفها في البيوت بكل سهولة و يسر.

طريقة تنظيف كرشة أضحية عيد الأضحى 2022

نعرض لك خطوات تنظيف الكرشة وإزالة الرائحة الكريهة منها بشكل نهائي دون بذل مجهود ولا إنفاق العديد من المال في السطور التالية.

1-ضعي الكرشة في ماء مغلي وتركيها على النار لبعض الوقت وبعد الغليان عدة مرات تخرج من الماء وتترك حتى تبرد.

2-بعد أن تبرد الكرشة، قومي بإزالة الأشياء غير الجيدة منها ويمكن استخدام سكينة غير حادة في ذلك، واستمري في عمل ذلك حتى يصبح لونها أبيض.

3- استخدمى المزيد من الخل والملح والليمون في تنظيف الكرشة والرائحة الكريهة بشكل نهائي منها.

4- الخطوة الأخيرة هي التأكد من التنظيف والقضاء على الرائحة الكريهة، ويكون ذلك من خلال وضع الكرشة في طبق عميق يحتوي على ماء مضاف إليه نقاط من الخل وعصير ليمونة، وتترك داخله حتى تزول عنها الرائحة، وتقطع بعد ذلك بشكل عادي.